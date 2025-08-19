中市藍營罷免涉偽造名冊 34黨工全認罪

國民黨台中市黨部為反制大罷免，第一組組長伍康龍下令與書記長陳劍鋒等33名幹部、黨工，涉抄寫黨員名冊製作4258份偽造名冊，遞交中選會，作為罷免綠委的提議資料，遭檢方起訴，34人昨於台中地院全數認罪。

開庭時，法官逐一確認身分與認罪意見，伍康龍表示「沒有意見，全部認罪」，陳劍鋒也稱「我全認罪」事後有和部分受害黨員和解，其餘32人也全數認罪。

律師劉鴻基說，檢方對陳劍鋒求重刑，「今天由3名檢察官親自蒞庭讓他壓力很大」，但請法官考量抄寫忠貞黨員名冊「應不是違背黨員意願」，且部分被害人已追認同意。他並強調，選罷法已聲請釋憲，是否應待結果再審。

劉表示，被告因中央黨部要求與輿論壓力，才自作聰明抄寫名冊。律師朱逸群則說，有黨工偵訊時否認，是因緊張，後來認罪補救，「政黨性組織服從性要求高，被告聽命行事，非自主惡意」。律師凃國慶則為被告請求認罪協商。

檢察官吳昇峰則回應，釋憲與否與本案無關，「目前法條仍有效」。檢察官郭逵則質疑，被告若繼續持名冊尋找被害人和解，恐有再犯疑慮。

檢方統計，伍康龍、陳劍鋒及黨員等34人，前後遞交中央選舉委員會的名冊，有高達4258份是偽造，痛批侵害選民隱私權，使罷免提議程序淪為政治操作工具，更挑戰憲政秩序、破壞選舉罷免制度，依違反個資法、偽造文書等罪嫌起訴34人。