現場堆放易燃物！林園大樓清晨惡火 半小時奪3命

高雄林園區一棟大樓昨凌晨火警，燒死三人；火場一、二樓面目全非，現場不少違建和障礙物阻礙逃生。記者石秀華／攝影

高雄市林園區昨天清晨發生住宅火警，一棟大樓一、二樓陷入火海，雖半小時撲滅，但卅八歲王男和兩名租屋越南籍男女來不及逃出，燒成焦屍。警、消初步研判一樓早餐店起火，現場堆放不少易燃物，警詢後依過失致死罪嫌將林姓業者送辦，起火原因仍待釐清。

警方調查，該十層樓建築位於中門路，一、二樓為七十一歲王姓老翁所有，一樓租給早餐店，二樓隔間出租，王的卅八歲長子住三樓；租屋的越南籍卅歲阮姓女子和廿歲趙姓男子，分別在去年九月和今年三月合法來台工作，同在租處附近食品公司上班。

高雄市消防局昨天清晨四時十四分獲報，指該大樓火警，趕抵現場發現火勢從一樓早餐店向上竄燒，已波及至二、三樓，不少住戶睡夢中驚醒逃出屋外；一名行動不便長者住鄰棟六樓，幸經他人協助逃生，心有餘悸。

消防員射水灌救約半小時後撲滅火勢，進入火場搜索，在二樓發現王姓屋主卅八歲長子倒臥走道，兩名越籍男女分別陳屍兩間隔間雅房內，因雅房內陳設幾燒毀殆盡，現場無法判斷兩人當下有無逃生；三人身軀均燒灼嚴重，幾乎成焦屍。

七十一歲屋主王姓老翁住在附近矮房，火災後在一旁焦急等待，得知兒子沒逃出難過表示「怎麼會起火」？兩名越籍移工則是昨天上午未到班，食品公司人員到租處找人才知道命喪火場。

警、消事後勘驗，研判起火處在一樓早餐店，因內部堆放簡餐、鍋燒麵、冰品等紙製品，加上二樓用木頭隔間，助長火勢、不易逃生。早餐店業者林姓男子說，昨天清晨約三時許離開，並未發現異狀，被依過失致死罪移送。至於起火原因，待火調科進一步釐清。

失火大樓屋齡逾卅年，大門兩側部分一樓騎樓被搭蓋鐵皮，經營小吃攤、雜貨店、早餐店等，也有住戶蓋車庫。鍾姓主委說，騎樓被私人圍起來影響逃生動線，後面也有鐵皮屋違建，還有樓上住戶私設鐵窗，已向市府檢舉多次都沒處理。

高市工務局表示，該處騎樓違建縣市合併前就存在，合併後接獲兩次檢舉，市府列冊並派員查處，但屋主不願配合，待火災鑑識出爐，會依規定將整排違建盡速拆除。