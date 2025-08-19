高雄農地非法掩埋 查獲8起

高市環保局近一年取締8處農地非法棄置或掩埋廢棄物案件，若對回填物有疑慮，會開挖採樣。圖／高市環保局提供 美濃吉洋農地近日爆出盜採土石，地方認為非法回填廢棄物疑慮高，須加強防堵力道。環保局表示，陸續在旗山、杉林等地查獲8起非法棄置、掩埋廢棄物案件，查扣7台挖土機及1輛貨車，涉案人員函送法辦，廢棄物產出方視為共犯，須負起連帶清理責任。

去年以來，高雄市環保局在旗山、岡山、杉林、梓官、美濃及茄萣等地查獲8處農地非法棄置或掩埋廢棄物，內容物多為廢塑膠、破布或營建廢棄物，其中杉林農地面積廣達3分，規模最大。上述案件的棄置行為人將面臨1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

環保局表示，農地禁止填營建廢棄物，只能填入乾淨適合種植的土壤，營造拆除或裝潢廢棄物都要送入土資場分類處理，不可以任意棄置。

不法業者被查獲要擔負刑事責任，還會依法扣押相關機具。環保局會對違規行為人開罰，同時限期清除棄置物，繳清移置與保管費用後，始得發還扣留車輛，廢棄物產出方（俗稱土頭）也要負起連帶清理責任。

環保局也指出，多座焚化爐正進行整改與更新作業，處理效能不如新設施，且以處理家戶垃圾優先，導致事業廢棄物處理能量有限，為防止事業廢棄物混入家戶垃圾或自外縣市偷渡入場，環保局已經啟動專案稽查行動，同時派員前往工業區及列管的事業場所稽巡查，嚴防不法。