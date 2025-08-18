快訊

金門社宅工地旁車禍 83歲翁騎車遭貨車追撞傷重不治

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣金湖鎮社會住宅工地附近今天下午發生一起死亡車禍， 一名83歲蔡姓老翁騎乘機車行經經武路陳仔山路口時，疑似欲左轉，遭後方24歲林姓男子駕駛的小貨車追撞，老翁當場重創倒地，腿部骨折，失去意識，送醫急救後，仍不幸宣告不治。至於事故發生的詳細原因及責任歸屬，正由警方釐清。

金門消防局表示，今天下午3時40分許接獲民眾報案，表示在開瑄國小後方、社會住宅工地旁發生重大車禍，當時林男駕駛小貨車沿經武路直行，準備往太武山方向前進，與同向外側車道的蔡翁機車發生碰撞，八旬老翁當場倒地昏迷，但仍有生命徵象，救護人員趕緊將人送往部立金門醫院。

據現場人員轉述，撞擊的瞬間，應該很大力，只見機車車體嚴重變形，貨車車頭也留下明顯撞擊痕跡，甚至擋風玻璃龜裂，仍然救護人員獲報後火速趕抵，並將傷者送往金門醫院搶救，但老翁因傷勢過重仍不治。

至於事故發生的詳細原因及責任歸屬，目前仍由警方進一步調查釐清。

金門縣金湖鎮社會住宅工地附近今天下午發生一起死亡車禍，一名83歲蔡姓老翁騎乘機車行經經武路陳仔山路口時，疑似欲左轉，遭後方24歲林姓男子駕駛的小貨車追撞，老翁送醫後宣告不治。圖／民眾提供
金門縣金湖鎮社會住宅工地附近今天下午發生一起死亡車禍,一名83歲蔡姓老翁騎乘機車行經經武路陳仔山路口時,疑似欲左轉,遭後方24歲林姓男子駕駛的小貨車追撞,老翁送醫後宣告不治。圖／民眾提供

金門 車禍 機車騎士

