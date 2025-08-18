快訊

市場傳出川普將公布「忠誠榜」 台指期夜盤受累下跌

川普重大宣布！將廢除郵寄投票和投票機 恢復明年期中選舉公正性

蔣萬安喊話賴清德「找童子賢組閣」 黃國昌反應曝光

高雄工地「鷹架整排倒塌」嚇人！汽機車被砸受損 罰9萬勒令停工

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

高雄市明誠一路528號，原本的長春藤不老莊園現正進行拆除作業，未料今日下午發生工地外圍鷹架整排倒塌，所幸未造成人員傷亡，僅有1輛汽車及1輛機車受損；工務局初判事故原因為施工單位未妥善評估建築物外飾板之風險，導致鷹架倒塌，依違反建築法對承拆人處以新台幣9萬元罰鍰，勒令停工、責令承造人改善。

市議員鄭孟洳說明，鷹架倒塌的工區位於明誠一路528號（原本的長春藤不老莊園），她接獲通報後，立即趕赴現場了解狀況，要求工地立即停工，徹查原因，確保周邊居民與用路人的安全，尤其是發地是在密集的市場與住宅區域，更需要提高標準、嚴格管理，相關單位與業者提出改善計畫，避免再次發生危險。

工務局表示，三民區明誠一路528號（灣和段10、176地號）拆除工程於今日下午2時發生鷹架傾倒事故，所幸未造成人員傷亡，僅有1輛汽車及1輛機車受損。建築管理處同仁會同土木技師、建築師至現場勘查後，初判事故原因為施工單位未妥善評估建築物外飾板之風險，導致鷹架倒塌。

工務局指出，現場立即責令承造人改善並勒令停工，以防止類似事故再次發生。本案違反《建築法》第84條規定，因工地未設置維護安全及防範危險之適當設備或措施，依同法第89條規定，已對承拆人處以新台幣9萬元罰鍰。

工務局強調，已責成承造人全面檢討拆除工地之安全設施，儘速完成改善，並妥善處理受損車輛之賠償事宜。未來將持續加強拆除工地安全稽查，嚴格要求施工單位落實工地安全管理，以確保市民生命財產安全。

高雄市明誠一路528號，原本的長春藤不老莊園現正進行拆除作業，未料今日下午發生工地外圍鷹架整排倒塌，所幸未造成人員傷亡，僅有1輛汽車及1輛機車受損。記者宋原彰／翻攝
