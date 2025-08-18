失智翁颱風天外出失去蹤影 新北八里警急尋人結束虛驚

新北市66歲黃男上周三（13日）外出後失去蹤跡，因當時正值楊柳颱風侵台，北台雖未在警戒範圍但強風不斷，妻子擔心丈夫發生危險報警。蘆洲警調閱監視器搜尋，14日凌晨在八里一處涼亭發現黃男，通知家屬帶回，結束一場虛驚。

蘆洲警分局八里分駐所13日上午7時許接獲58歲武姓婦人報案，稱其66歲黃姓丈夫上午7時許離家後不知去向，因當時正值楊柳颱風侵台期間，北台灣強風不斷，且黃男有失智狀況擔心發生危險。