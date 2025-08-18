8旬夫照顧失智妻多年…雙雙陳屍住處 嘉縣府籲善用照顧支持服務

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣六腳鄉有對八旬黃姓夫妻在家中過世多日後才被發現，經嘉義縣政府社會局關懷，2名長輩平日獨居，丈夫長年獨自照顧罹患失智症妻子，卻沒有運用長照服務。縣長翁章梁呼籲民眾要了解「老老照顧」相關知識與資源，為高齡社會建立安全、溫暖的照顧網絡，為長者的年老生活打下良好基礎。

翁章梁表示，隨著人口結構的快速變化，嘉義縣已正式邁入超高齡社會，「老老照顧」的情形未來將日益普遍，社會各界都應該更加重視並提前因應。

社會局長張翠瑤表示，為防止類似憾事再度發生，呼籲有長者的家庭善加利用相關資源。例如鼓勵長輩多走出家門，參加社區懷據點、老人共餐或各項健康促進活動，建立生活支持網絡，避免孤立風險；若有照顧或就醫需求，應及早申請長照服務，並透過轉介銜接醫療資源，以減輕家庭照顧壓力；社會局提供照顧者支持方案，包括照顧諮詢、心理支持及照顧技巧指導等支持性服務，協助家屬在漫長的照顧歷程中獲得身心調適。

社會局表示，嘉義縣目前已建置長照服務、社區據點及照顧者支持服務等多元資源，民眾如有需求，可透過1966長照專線或就近洽詢各鄉鎮市公所，即可獲得協助。

如有家庭照顧者支持服務需求，嘉義縣18鄉鎮市規畫有7處家照據點，分別委託「瑞泰社會福利基金會」、「伊甸社會福利基金會附設嘉義市私立嘉義居家式長期照顧服務機構」、「弘道老人福利基金會」、「禾願社會工作師事務所」、「嘉義縣紫藤婦幼關懷協會」「中正高齡產業研發服務股份有限公司附設嘉義縣私立中正高齡居家長照機構」辦理，提供諮詢、心理支持及照顧技巧指導等支持性服務。

嘉義縣正面臨超高齡社會的挑戰，唯有一同關心、主動運用各項照顧與支持服務，才能降低意外發生的風險，為長輩打造更安心、有尊嚴的生活環境。

社會局提供照顧者支持方案，包括照顧諮詢、心理支持及照顧技巧指導等支持性服務，協助家屬在漫長的照顧歷程中獲得身心調適。圖／嘉義縣政府提供
伊甸社會福利基金會到宅指導照顧技巧指導。圖／嘉義縣政府提供
瑞泰社會福利基金會到宅指導照顧技巧。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣已建置長照服務、社區據點及照顧者支持服務等多元資源，民眾如有需求，可透過1966長照專線或就近洽詢各鄉鎮市公所，即可獲得協助。圖／嘉義縣政府提供
嘉義 長照 社會局

