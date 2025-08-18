嘉義縣八旬老夫婦陳屍住家 夫疑心臟病發猝逝 妻無人照料餓死

嘉義縣六腳鄉一對八旬夫婦被發現陳屍於家中，檢警今天初步相驗，因夫婦倆遺體腐敗嚴重難以判斷身分及死因，將擇於本周五解剖及DNA檢驗採檢，以釐清身分、死亡原因。檢警初步排除外力介入，推測丈夫長期照顧失智妻子，疑丈夫心臟病發沒有及時獲救，妻子沒人照顧也走了，才會陳屍不同地方，但仍要待法醫相驗正式報告才能知道死亡原因、方式。

檢警調查，本月17日下午4時25分，同為80歲的黃姓夫婦的兒媳陳女，返家查看，在住家外聞到惡臭，會同親友破壞後門進入屋內，在一樓發現婆婆遺體，二樓發現公公遺體，即通知消防隊、警方及葬儀社到場確認，進入屋內見死者身體明顯發黑且有蛆蟲，已明顯死亡。現場門窗除後門外皆上鎖，沒有遭破壞。

檢方表示，目前初步排除他殺，因死亡有段時間，雖然可以推測應該是夫婦倆，為求慎重仍要進行DNA採驗，周五法醫研究所法醫師相驗後如果只是採DNA確認身分，那案件就比較單純，如果認為死因難以判斷，會考量解剖確切查明死因，才能說是朝那個方向偵辦。目前只能說是沒有外力介入，至於有沒有藥物反應，還要採驗後才能知道。

警方表示，夫婦倆育有2子都在外縣市工作，因為夫婦倆平常生活都能夠自理，家人在例假日會買些東西回來探望，或者電話絡問候，家屬希望相驗能讓他們知道真正的死因，在等待解剖結果。

據悉妻子失智、丈夫疑有心臟病，由於2人陳屍地點不同，推測有可能是丈夫心臟病發於二樓沒有及時施救，失智妻子因沒人照顧也走了。但這些都是推測，仍要待法醫相驗正式報告才能知道死亡原因、方式。