快訊

不滿？傳卓榮泰聽郭智輝被數落「笑而不語」 行政院說話了

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

李四川若選新北何時該辭副市長？李乾龍：他絕不會臨陣脫逃

聽新聞
0:00 / 0:00

借廁所被拒怒砸早餐店、賞老闆娘耳光竟沒事？新竹議員控輕縱 警方回應了

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市李姓男子16日清晨至某早餐店廁所，竟因被婉拒大怒砸店，不僅賞了老闆娘耳光，甚至在警方到場後意圖襲警，即便李男被警帶走管束，不久仍再度返回店內繼續鬧事，事件在網路熱議，不少網友質疑警方處置有瑕疵。警方今指出，由於被害人提告，全案已依傷害、毀損及恐嚇等罪嫌通知李到案說明，將依法偵辦移送。

新竹市議會民進黨團指出，早餐店遭暴民施暴後向警方求助無門，警方應仔細說明。議員楊玲宜說，為何被管制約束的施暴者，可以二度跑到店家恐嚇索取保護費？為何所長第一時間以施暴者情緒失控，不適合製作筆錄與逮捕，反讓施暴者在事發2小時後，再度跑回店內施暴？面對現行犯警方竟束手無策，連最基本保護市民都做不到？

議員施乃如強調，暴力與恐嚇行為絕不能輕縱，警方應立即偵辦並積極傳喚嫌犯到案，同時檢討處置流程，避免類似情況再度發生，與此同時轄區派出所應加強案發店家周邊日常治安巡邏，以防止報復事件重演。治安是市民最基本的需求，唯有展現嚴正執法的態度，才能重建市民對治安的信任。

警方今說明，李男16日清晨5點38分前往早餐店欲借用廁所遭婉拒，隨即推倒擺放於店前的送貨機車，並將桌上販售中的早餐揮落地面，雙方因而爆發口角。過程中，店內1名女店員於衝突發生時遭李男掌摑，店家報警求助。

南門派出所員警接獲通報後，立即派遣3名前往現場處置。警方到場時，發現李男渾身酒氣、情緒激動，便先行隔開雙方，避免衝突升高，然而李男持續叫囂，更朝店家人員丟擲打火機，但未擊中。

警方強調，警方確認現場人員均無受傷後，鑑於李男酒後情緒失控，為防止他人生命、身體遭危害，依法對其實施壓制並帶返所保護管束，過程中員警曾使用辣椒水協助控制，並在派出所協助其清理臉部，待李男情緒趨穩後，他自稱要返公司上班，警方遂結束管束措施。

警方說明，同日上午6點50分，李男再度步行回到早餐店前咆哮，店家再次報警。警方趕抵現場時並未發生肢體衝突，李男見狀隨即離開。隨後，被害女店員於8點35分前往南門派出所，完成傷害、毀損及恐嚇告訴筆錄。

警方指出，當時員警到場後發現李男有脫序、暴力行為，並考量其酒後情緒失控，可能對他人安全造成危害，遂依相關法令將其帶返派出所，並實施保護管束。未來，警察局將強化見警率，以維護地方安寧。至於外界質疑警方受訪時用語表述不夠精確一事，分局已要求所屬檢討，並持續強化幹部教育與專業訓練。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新竹市一名李姓男子16日清晨至一間早餐店借廁所，竟因被婉拒大怒砸店，不僅賞了老闆娘耳光，甚至在警方到場後意圖襲警，即便李男被警帶走管束，不久仍再度返回店內繼續鬧事，事件在網路熱議。圖／民眾提供
新竹市一名李姓男子16日清晨至一間早餐店借廁所，竟因被婉拒大怒砸店，不僅賞了老闆娘耳光，甚至在警方到場後意圖襲警，即便李男被警帶走管束，不久仍再度返回店內繼續鬧事，事件在網路熱議。圖／民眾提供

恐嚇 新竹 廁所 議員 早餐店 老闆娘

延伸閱讀

花100元買到超豐盛「肉絲便當」 網暴動：超划算！菜肉滿出來

誤租特農區土地！新竹檳榔攤怒向地主求償 法院判賠

廁所地板濕滑致顧客滑倒 新竹一家日式料理店判賠4萬多

韓國瑜現身力挺林思銘 籲新竹客家鄉親團結反罷免

相關新聞

借廁所被拒怒砸早餐店、賞老闆娘耳光竟沒事？新竹議員控輕縱 警方回應了

新竹市李姓男子16日清晨至某早餐店借廁所，竟因被婉拒大怒砸店，不僅賞了老闆娘耳光，甚至在警方到場後意圖襲警，即便李男被警...

台2線轎車自撞護欄4人送醫 車頭凹爛疑精神不濟

陳姓女子今天下午開車行駛台2線，在新北市貢寮區澳底路段，疑精神不濟自撞路旁護欄，造成陳女和車內3名乘客都受輕傷，由消防局...

2長者基隆登山迷路打119求助 消防員山頂稜線找到人帶下山

基隆市消防局今天表示，年過七旬的陳姓男子和林姓女子，昨從台北到基隆市七堵區登山，走到稜線時迷路，打119求助。2人告知是...

小貨車掉落「1包螺絲釘」釀車胎破損 台中警開罰送辦

廖姓男子前天駕駛小貨車行經台中北屯區，掉落1包螺絲釘，造成行經車輛輪胎遭刺破。警方調閱監視器查出廖男涉案，通知到案後開出...

金門連環砸車案 離職員工疑勞資糾紛報復警火速逮人

金門治安亮紅燈？金門縣金城鎮民族路及金寧鄉下堡村今天上午發生兩起砸車案件，2輛車的擋風玻璃毀損、側邊車窗幾乎全碎，場面駭...

貨櫃車側翻在中山高車道上 消防抵達救援前 司機踢破前擋風玻璃脫困

1輛貨櫃車今天中午行駛到中山高五堵交流道路段時，側翻在車道上。消防人員前往救護時，駕駛人已踢破前擋風玻璃脫困，只受輕傷。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。