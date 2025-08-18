借廁所被拒怒砸早餐店、賞老闆娘耳光竟沒事？新竹議員控輕縱 警方回應了

新竹市李姓男子16日清晨至某早餐店借廁所，竟因被婉拒大怒砸店，不僅賞了老闆娘耳光，甚至在警方到場後意圖襲警，即便李男被警帶走管束，不久仍再度返回店內繼續鬧事，事件在網路熱議，不少網友質疑警方處置有瑕疵。警方今指出，由於被害人提告，全案已依傷害、毀損及恐嚇等罪嫌通知李到案說明，將依法偵辦移送。

新竹市議會民進黨團指出，早餐店遭暴民施暴後向警方求助無門，警方應仔細說明。議員楊玲宜說，為何被管制約束的施暴者，可以二度跑到店家恐嚇索取保護費？為何所長第一時間以施暴者情緒失控，不適合製作筆錄與逮捕，反讓施暴者在事發2小時後，再度跑回店內施暴？面對現行犯警方竟束手無策，連最基本保護市民都做不到？

議員施乃如強調，暴力與恐嚇行為絕不能輕縱，警方應立即偵辦並積極傳喚嫌犯到案，同時檢討處置流程，避免類似情況再度發生，與此同時轄區派出所應加強案發店家周邊日常治安巡邏，以防止報復事件重演。治安是市民最基本的需求，唯有展現嚴正執法的態度，才能重建市民對治安的信任。

警方今說明，李男16日清晨5點38分前往早餐店欲借用廁所遭婉拒，隨即推倒擺放於店前的送貨機車，並將桌上販售中的早餐揮落地面，雙方因而爆發口角。過程中，店內1名女店員於衝突發生時遭李男掌摑，店家報警求助。

南門派出所員警接獲通報後，立即派遣3名前往現場處置。警方到場時，發現李男渾身酒氣、情緒激動，便先行隔開雙方，避免衝突升高，然而李男持續叫囂，更朝店家人員丟擲打火機，但未擊中。

警方強調，警方確認現場人員均無受傷後，鑑於李男酒後情緒失控，為防止他人生命、身體遭危害，依法對其實施壓制並帶返所保護管束，過程中員警曾使用辣椒水協助控制，並在派出所協助其清理臉部，待李男情緒趨穩後，他自稱要返公司上班，警方遂結束管束措施。

警方說明，同日上午6點50分，李男再度步行回到早餐店前咆哮，店家再次報警。警方趕抵現場時並未發生肢體衝突，李男見狀隨即離開。隨後，被害女店員於8點35分前往南門派出所，完成傷害、毀損及恐嚇告訴筆錄。

警方指出，當時員警到場後發現李男有脫序、暴力行為，並考量其酒後情緒失控，可能對他人安全造成危害，遂依相關法令將其帶返派出所，並實施保護管束。未來，警察局將強化見警率，以維護地方安寧。至於外界質疑警方受訪時用語表述不夠精確一事，分局已要求所屬檢討，並持續強化幹部教育與專業訓練。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康