南三段2死無避難山屋惹議 林保署：須跨機關討論

中央社／ 南投縣18日電

「南三段」2死山難引發關注，有登山者質疑，為何長程的南三段無避難山屋。南投林保分署表示，山屋設置與管理，牽涉中央及地方權責，須由相關機關共同討論並決策。

登山經驗豐富的70歲陳姓男子與8歲外孫、63歲詹姓女子，攀登南三段遇颱風楊柳，因帳篷遭吹損，陳男、詹女疑失溫死亡，男童16日獲救。南三段（丹大東郡橫斷）深入中央山脈深處，全程約需走10天，山友質疑為何南三段如此長距離卻無避難山屋。

南三段東起花蓮縣，往西進入南投縣信義鄉後，路線位在農業部林業及自然保育署南投分署林班內。南投林保分署今天表示，南三段山難事件，各界關心登山安全，有關步道規劃、山屋設置與管理，牽涉中央及地方不同權責單位，包含山域管理、國土規劃、環境保護、公共安全等，山屋設置須由各相關單位共同討論、決策。

南投林保分署表示，分署重視山友安全，也理解山屋設施對登山風險管理的潛在助益，但同時須審慎考量環境承載、資源配置、長期維運、安全管理等因素，相關建議需透過跨部會及各專責單位共同研議，尋求兼顧安全與環境永續的平衡方案。

南投分署表示，登山基礎設施需求與規劃，通常會在年度登山研討會討論，廣納各界意見，並與主管機關及學者專家討論，作為政策研擬與規劃參考依據；同時再次呼籲山友，登山前務必做好行前準備與風險評估。

另外，救護人員今天回憶，獲救男童說當時已沒什麼糧食，帳篷破洞、風雨一直灌入，最後整個帳篷被吹垮，只好去找風吹不到的地方躲著，16日上午陳男好像還有跟男童講話，後來陳男、詹女都叫不醒，男童因此趕緊拿阿公手機找訊號並求救。

