2長者基隆登山迷路打119求助 消防員山頂稜線找到人帶下山

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市消防局今天表示，年過七旬的陳姓男子和林姓女子，昨從台北到基隆市七堵區登山，走到稜線時迷路，打119求助。2人告知是從華新一路姑娘廟上山，依據座標研判受困在仙洞湖一帶，派遣人員上山找到2人，平安帶下山，提醒民眾登山要注意安全，遇險時冷靜求援。

基隆市消防局昨天上午10時許接獲報案，指2人年從七堵區華新一路姑娘廟登山口上山，步行約1小時已走到稜線，但因對路況不熟，迷失方向，不知如何下山，請求消防人員上山協助。

消防局出動七堵、百福分隊共4車25人，前往設在姑娘廟的前進指揮站集結。依照報案人提供的入山資訊及的座標，研判2人受困地點在仙洞湖山稜線，上山約30分鐘抵達仙洞湖山稜線，並順利找到2人，意識清楚且健康無虞，陪伴2人平安下山。

消防局表示，民眾踏青出遊，如果在登山遇到路況較複雜，迷路時切勿驚慌，並請牢記「STOP」口訣，S（Stop）：停下來，勿繼續走向不確定路。T（Think）：思考可能出錯地方。O（Observe）：觀察周遭可用資源及留意避開危險區域。P（Plan）：分配糧食與水源，靜待等候救援。

消防局長游家懿說，民眾登山前務必評估自身體能，並攜帶完善裝備，隨時注意天候與路況，切勿輕忽登山風險，才能確保旅程安全。

台北市陳男和林女到基隆登山時迷路，消防人員依據2人從華新一路姑娘廟上山及座標等資訊，順利在仙洞湖稜線找到2人，平安帶下山。記者邱瑞杰／翻攝
