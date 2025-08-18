男子駕車掉落螺絲釘釀車胎破損 台中警開罰送辦

快訊

中央社／ 台中18日電

廖姓男子前天駕駛小貨車行經台中北屯區，掉落1包螺絲釘，造成行經車輛輪胎遭刺破。警方調閱監視器查出廖男涉案，通知到案後開出罰單，並依公共危險罪嫌送辦。

台中市警局第五分局今天表示，警方16日晚間10時30分接民眾報案，指當日下午2時開車行經北屯區松竹路與崇德路口時，車輪遭螺絲釘刺破，警方獲報立即調閱監視器並擴大過濾清查。

警方發現，1輛小貨車當天中午12時32分行經路口，掉落一包物品，經通知駕駛40歲廖男到案，確認掉落的螺絲釘為他承載的物品。

警方表示，廖男駕駛貨車所載貨物脫落，除依「道路交通管理處罰條例」開單舉發，可處新台幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰，另涉刑法公共危險罪嫌，將函送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，駕駛人裝載物品時務必妥善固定，避免因掉落導致其他用路人、車輛受損或發生危險，共同維護道路交通安全。

