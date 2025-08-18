金門連環砸車案 離職員工疑勞資糾紛報復警火速逮人
金門治安亮紅燈？金門縣金城鎮民族路及金寧鄉下堡村今天上午發生兩起砸車案件，2輛車的擋風玻璃毀損、側邊車窗幾乎全碎，場面駭人，引起不少路過民眾議論紛紛，經警方追查，兩車同屬一家桌遊公司所有，吳姓嫌犯因與公司有勞資糾紛，憤而砸車洩憤；警方在14時許將涉案吳姓男子查緝到案，依規定偵辦中。
金城警分局調查，這二起砸車事件發生於今天上午8時許，第一起是白色賓士車停放在金城鎮民族路被砸，第二起則是黑色自小客車停放在金寧鄉下堡村被砸，2部汽車均同屬某桌遊公司所有，警方調查後初步鎖定是一位吳姓離職員工，因為和前公司鬧糾紛，才會憤而砸該公司所有的車輛報復，警方根據監視器鎖定嫌疑人。
據了解，案發後，吳姓男子就馬上躲起來，警方已於14時許將人查緝到案，並依規定送辦。
金城警分局呼籲，勞資爭議應透過勞動部或相關機制反映，並以理性方式解決，切勿以暴力行為洩憤，否則不僅損害財物，更須面臨法律責任。警方強調，對於任何暴力滋事行為零容忍，將以最快速度、最嚴格態度偵辦，維護地方治安與社會秩序。
