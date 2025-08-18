新北深夜30輛機車聚集還拒檢 開手機閃燈嗆警妨害公務送辦

新北市泰山區新五路1間小吃攤今天凌晨有30多輛機車聚集，警為防競速及噪音擾民到場盤查。不料18歲郭男竟以手機閃光燈影響警方盤查，警方勸說及制止未果依妨害公務罪逮捕，不料同行的李、黃男還妨害警方逮捕，警方將2人依社維法裁處。

林口警方今天凌晨3時許接獲民眾通報，泰山區新五路1間小吃店前集結大量機車與人群疑似進行車聚。警方為預防車聚競速及噪音擾民，通報線上警網趕抵，發現有超過30輛機車在場集結，另外還有30多人在場。

警員進入小吃店欲逐一盤查身分，不料竟有1名男子拒檢並向嗆警：「我吃飯為何要讓你盤查身分」，此時18歲郭男持手機在旁錄影，並開啟閃光燈意圖影響警員盤查，警員多次制止並要求關掉閃燈未果，立即將郭男依妨害公務罪嫌逮捕，同行的李、黃2人竟上前阻擋警方，一度爆發拉扯。