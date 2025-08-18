快訊

剛出院又傳昏倒…前總統夫人吳淑珍返家身體虛 陳致中憂心曝現況

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

內閣改組留任名單確定？ 莊瑞雄脫口「這個人」確定留任

新北深夜30輛機車聚集還拒檢 開手機閃燈嗆警妨害公務送辦

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市泰山區新五路1間小吃攤今天凌晨有30多輛機車聚集，警為防競速及噪音擾民到場盤查。不料18歲郭男竟以手機閃光燈影響警方盤查，警方勸說及制止未果依妨害公務罪逮捕，不料同行的李、黃男還妨害警方逮捕，警方將2人依社維法裁處。

林口警方今天凌晨3時許接獲民眾通報，泰山區新五路1間小吃店前集結大量機車與人群疑似進行車聚。警方為預防車聚競速及噪音擾民，通報線上警網趕抵，發現有超過30輛機車在場集結，另外還有30多人在場。

警員進入小吃店欲逐一盤查身分，不料竟有1名男子拒檢並向嗆警：「我吃飯為何要讓你盤查身分」，此時18歲郭男持手機在旁錄影，並開啟閃光燈意圖影響警員盤查，警員多次制止並要求關掉閃燈未果，立即將郭男依妨害公務罪嫌逮捕，同行的李、黃2人竟上前阻擋警方，一度爆發拉扯。

警方旋即將3人帶回警局，詢後依妨害公務罪嫌將郭男送辦，李、黃2人則依社維法裁處。

郭男不停用閃光燈意圖影響警方盤查。記者黃子騰／翻攝
郭男不停用閃光燈意圖影響警方盤查。記者黃子騰／翻攝
警方將郭男當場逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方將郭男當場逮捕。記者黃子騰／翻攝

林口 噪音 妨害公務

延伸閱讀

新北藍白合? 他估黃國昌民調破2成 李四川最晚這時要決定

新北淡水海天段青年社宅規劃88戶 拚117年完工

2025新北街頭學校嘻哈演唱會嗨翻 9月21日前還可以來看展

男子遇攔查駕車逃竄 衝撞員警成傷妨害公務判6月

相關新聞

驚悚瞬間曝！桃園龜山砂石車撞公車 再波及曳引車釀9傷

桃園市龜山區萬壽路二段及大同路口今上午11時許發生一起嚴重車禍，一輛砂石車擦撞一輛公車，造成公車撞擊路邊變電箱，車上6名...

律師夜店酒醉咆哮、比警察中指 還嗆「我弄死你！」狼狽遭逮送辦

顏姓律師今凌晨赴台中西屯老虎城酒吧，酒後疑似和店家有糾紛被拒絕消費，警方獲報到場處理，顏情緒激動，不斷咆哮還揚言「我是律...

金門連環砸車案 離職員工疑勞資糾紛報復警火速逮人

金門治安亮紅燈？金門縣金城鎮民族路及金寧鄉下堡村今天上午發生兩起砸車案件，2輛車的擋風玻璃毀損、側邊車窗幾乎全碎，場面駭...

貨櫃車側翻在中山高車道上 消防抵達救援前 司機踢破前擋風玻璃脫困

1輛貨櫃車今天中午行駛到中山高五堵交流道路段時，側翻在車道上。消防人員前往救護時，駕駛人已踢破前擋風玻璃脫困，只受輕傷。...

新北深夜30輛機車聚集還拒檢 開手機閃燈嗆警妨害公務送辦

新北市泰山區新五路1間小吃攤今天凌晨有30多輛機車聚集，警為防競速及噪音擾民到場盤查。不料18歲郭男竟以手機閃光燈影響警...

沒租車卻收到通行費及罰單 國道警破租車行勾結高利貸移轉430萬元

民眾接獲國道通行費催繳及罰單，驚覺未租車卻遭冒用身分。國道警接獲高公局報案展開追查，發現經營租車行的夏姓夫妻勾結高利貸集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。