驚悚瞬間曝！桃園龜山砂石車撞公車 再波及曳引車釀9傷

桃園市龜山區萬壽路二段及大同路口今上午11時許發生一起嚴重車禍，一輛砂石車擦撞一輛公車，造成公車撞擊路邊變電箱，車上6名乘客、公車駕駛、砂石車駕駛及另外受波及的曳引車駕駛皆輕傷，路口監視器畫面曝光。

路口監視器畫面顯示，當時601桃園客運準備停靠路邊讓乘客下車，跟在公車後方的砂石車疑似誤判公車動態，車距過近，眼見公車煞車閃避不及，緊急將方向盤向左轉，結果仍撞上公車左後方，導致公車撞擊路邊變電箱，同時也波及左側車道另一輛曳引車，宛如「三明治」連環撞，畫面相當驚悚。

消防人員於中午11時24分獲報，派出3輛救護車到場，立即將公車上6名輕傷乘客分別送往長庚、榮總及聖保祿醫院救治，公車、砂石車及曳引車共3名駕駛則輕傷，表示無需送醫。