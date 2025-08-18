驚悚瞬間曝！桃園龜山砂石車撞公車 再波及曳引車釀9傷

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山區萬壽路二段及大同路口今上午11時許發生一起嚴重車禍，一輛砂石車擦撞一輛公車，造成公車撞擊路邊變電箱，車上6名乘客、公車駕駛、砂石車駕駛及另外受波及的曳引車駕駛皆輕傷，路口監視器畫面曝光。

路口監視器畫面顯示，當時601桃園客運準備停靠路邊讓乘客下車，跟在公車後方的砂石車疑似誤判公車動態，車距過近，眼見公車煞車閃避不及，緊急將方向盤向左轉，結果仍撞上公車左後方，導致公車撞擊路邊變電箱，同時也波及左側車道另一輛曳引車，宛如「三明治」連環撞，畫面相當驚悚。

消防人員於中午11時24分獲報，派出3輛救護車到場，立即將公車上6名輕傷乘客分別送往長庚、榮總及聖保祿醫院救治，公車、砂石車及曳引車共3名駕駛則輕傷，表示無需送醫。

事發後造成周邊約500戶住戶停電，號誌燈無法運作，台電獲報已趕往搶修，預計傍晚恢復供電；警方初步調查，確認駕駛均無酒駕情形，詳細肇事責任仍待釐清。

桃園市龜山區萬壽路二段及大同路口發生一輛砂石車擦撞一輛公車及曳引車，共9人受傷。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區萬壽路二段及大同路口發生一輛砂石車擦撞一輛公車及曳引車，共9人受傷。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區萬壽路二段及大同路口發生一輛砂石車擦撞一輛公車，造成公車撞擊路邊變電箱，車上6名乘客輕傷送醫。圖／讀者提供
桃園市龜山區萬壽路二段及大同路口發生一輛砂石車擦撞一輛公車，造成公車撞擊路邊變電箱，車上6名乘客輕傷送醫。圖／讀者提供
桃園市龜山區萬壽路二段及大同路口發生一輛砂石車擦撞一輛公車，造成公車撞擊路邊變電箱。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區萬壽路二段及大同路口發生一輛砂石車擦撞一輛公車，造成公車撞擊路邊變電箱。記者周嘉茹／翻攝

