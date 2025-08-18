沒租車卻收到通行費及罰單 國道警破租車行勾結高利貸移轉430萬元

民眾接獲國道通行費催繳及罰單，驚覺未租車卻遭冒用身分。國道警接獲高公局報案展開追查，發現經營租車行的夏姓夫妻勾結高利貸集團偽造租車契約，至少有430萬元通行費及罰單遭移轉，詢後將夏男等14人依偽造文書、詐欺得利、毒品等罪嫌移送法辦。

據了解，38歲夏男與妻子成立7間租賃車行，但夏男卻涉嫌勾結高利貸業者，用高利貸業者提供的借款人資料偽造租車契約，將車行名下多輛車的高速公路通行費、逾期繳納罰款230萬元，及違規罰單200萬元轉移給不知情的民眾，並將偽造的租賃契約向高公局申請轉移給租車民眾，由高公局開立罰單給20多名受害民眾。

被害民眾收到通行費及催繳罰單、違規罰單後，驚覺自己明明未租車卻收到罰單，立即向高公局申訴。高公局經初步估算共有國道通行費約230萬元、及違規罰單共200萬元移轉給不知情車主，致罰單被撤銷，立即向國道警報案。

國道警察局獲報經數月追查，上月29日會同刑事警察局、新北市海山分局、汐止分局兵分多路，於雙北、桃園、台中、彰化等地同步搜索拘提，逮捕夏姓主嫌及另外13名共犯，查扣偽造、預簽租賃契約、被害人身分證影本、電腦主機、手機、本票、借據、及依托咪酯、K他命、咖啡包等毒品。

國道警調查發現，這間租賃車業者將租賃車提供給多間地下錢莊及高利貸業者當代步車使用，收到國道通行費及罰單後再由高利貸業者提供借款人身分供租車業者偽造租賃契約，經查該租車行自2023年就涉嫌冒用他人身分，警詢後依偽造文書、詐欺得利、毒品等罪嫌移送法辦，檢察官複訊後皆請回，警方將持續深入追查是否有涉及其他不法行為。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885