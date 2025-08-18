快訊

剛出院又傳昏倒…前總統夫人吳淑珍返家身體虛 陳致中憂心曝現況

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

內閣改組留任名單確定？ 莊瑞雄脫口「這個人」確定留任

沒租車卻收到通行費及罰單 國道警破租車行勾結高利貸移轉430萬元

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

民眾接獲國道通行費催繳及罰單，驚覺未租車卻遭冒用身分。國道警接獲高公局報案展開追查，發現經營租車行的夏姓夫妻勾結高利貸集團偽造租車契約，至少有430萬元通行費及罰單遭移轉，詢後將夏男等14人依偽造文書、詐欺得利、毒品等罪嫌移送法辦。

據了解，38歲夏男與妻子成立7間租賃車行，但夏男卻涉嫌勾結高利貸業者，用高利貸業者提供的借款人資料偽造租車契約，將車行名下多輛車的高速公路通行費、逾期繳納罰款230萬元，及違規罰單200萬元轉移給不知情的民眾，並將偽造的租賃契約向高公局申請轉移給租車民眾，由高公局開立罰單給20多名受害民眾。

被害民眾收到通行費及催繳罰單、違規罰單後，驚覺自己明明未租車卻收到罰單，立即向高公局申訴。高公局經初步估算共有國道通行費約230萬元、及違規罰單共200萬元移轉給不知情車主，致罰單被撤銷，立即向國道警報案。

國道警察局獲報經數月追查，上月29日會同刑事警察局、新北市海山分局、汐止分局兵分多路，於雙北、桃園、台中、彰化等地同步搜索拘提，逮捕夏姓主嫌及另外13名共犯，查扣偽造、預簽租賃契約、被害人身分證影本、電腦主機、手機、本票、借據、及依托咪酯、K他命、咖啡包等毒品。

國道警調查發現，這間租賃車業者將租賃車提供給多間地下錢莊及高利貸業者當代步車使用，收到國道通行費及罰單後再由高利貸業者提供借款人身分供租車業者偽造租賃契約，經查該租車行自2023年就涉嫌冒用他人身分，警詢後依偽造文書、詐欺得利、毒品等罪嫌移送法辦，檢察官複訊後皆請回，警方將持續深入追查是否有涉及其他不法行為。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

國道警攻堅逮捕多名租車行涉案嫌犯。記者黃子騰／翻攝
國道警攻堅逮捕多名租車行涉案嫌犯。記者黃子騰／翻攝
警方查獲租車行偽造租車契約，並將申訴單交給高公局轉移罰單給民眾。記者黃子騰／翻攝
警方查獲租車行偽造租車契約，並將申訴單交給高公局轉移罰單給民眾。記者黃子騰／翻攝
警方兵分多路逮捕夏男等14人。記者黃子騰／翻攝
警方兵分多路逮捕夏男等14人。記者黃子騰／翻攝

罰單 國道 高公局 高利貸 偽造文書

延伸閱讀

惡劣！租車業者偽造租約轉嫁罰單 規避430萬元通行費、罰單

陳世凱慰勉台南家園修復團隊 高公局全力投入災後重建

農曆7月普渡貨運需求大 高公局籲駕駛行駛國道採防禦作為

頭份交流道北上匝道將縮減車道施工5天 高公局籲通勤時段改道

相關新聞

驚悚瞬間曝！桃園龜山砂石車撞公車 再波及曳引車釀9傷

桃園市龜山區萬壽路二段及大同路口今上午11時許發生一起嚴重車禍，一輛砂石車擦撞一輛公車，造成公車撞擊路邊變電箱，車上6名...

律師夜店酒醉咆哮、比警察中指 還嗆「我弄死你！」狼狽遭逮送辦

顏姓律師今凌晨赴台中西屯老虎城酒吧，酒後疑似和店家有糾紛被拒絕消費，警方獲報到場處理，顏情緒激動，不斷咆哮還揚言「我是律...

金門連環砸車案 離職員工疑勞資糾紛報復警火速逮人

金門治安亮紅燈？金門縣金城鎮民族路及金寧鄉下堡村今天上午發生兩起砸車案件，2輛車的擋風玻璃毀損、側邊車窗幾乎全碎，場面駭...

貨櫃車側翻在中山高車道上 消防抵達救援前 司機踢破前擋風玻璃脫困

1輛貨櫃車今天中午行駛到中山高五堵交流道路段時，側翻在車道上。消防人員前往救護時，駕駛人已踢破前擋風玻璃脫困，只受輕傷。...

新北深夜30輛機車聚集還拒檢 開手機閃燈嗆警妨害公務送辦

新北市泰山區新五路1間小吃攤今天凌晨有30多輛機車聚集，警為防競速及噪音擾民到場盤查。不料18歲郭男竟以手機閃光燈影響警...

沒租車卻收到通行費及罰單 國道警破租車行勾結高利貸移轉430萬元

民眾接獲國道通行費催繳及罰單，驚覺未租車卻遭冒用身分。國道警接獲高公局報案展開追查，發現經營租車行的夏姓夫妻勾結高利貸集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。