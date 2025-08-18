基隆七堵登山迷路受困 消防成功救援2名長者

快訊

中央社／ 基隆18日電

陳姓男子（78歲）與林姓女子（73歲）昨天前往基隆市七堵區登山迷路，消防局獲報派遣4車25人救援，搜救人員集結後入山搜索，在仙洞湖山稜線找到2人，所幸2人沒有大礙。

基隆市消防局今天表示，昨天上午10時許接獲通報，指2名年約70歲的台北市民在山區迷路，2人從七堵區華新一路姑娘廟登山口入山，步行約1小時後，因路況不熟迷失方向，受困在稜線地帶，請求助協助下山。

消防局立即出動七堵及百福分隊共4車25人前往協尋，並在姑娘廟設立前進指揮站，搜救人員集結後，依報案人提供的座標，研判受困地點位於仙洞湖山稜線，入山步行約30分鐘後，抵達仙洞湖山稜線尋獲受困民眾，經檢視，2人意識清楚且健康無虞，隨後將2人平安護送下山。

基隆市消防局長游家懿呼籲，民眾登山務必評估自身體能，攜帶完整裝備並隨時注意天候與路況，切勿輕忽登山風險，才能確保旅程安全。

基隆 座標 風險

