嘉縣八旬夫婦暴斃住處 檢警擇日解剖確定死因
嘉義縣六腳鄉一對八旬夫婦被發現陳屍於家中，今天檢警初步相驗，因夫婦倆遺體腐敗嚴重難以判斷身分及死因，將擇於本周五解剖及DNA檢驗採檢，以釐清身分、死亡原因。
檢警調查，本月17日下午4時25分，同為80歲的黃姓夫婦的兒媳陳女，返家查看，在住家外聞到惡臭，會同親友破壞後門進入屋內，在一樓發現婆婆遺體，二樓發現公公遺體，即通知消防隊、警方及葬儀社到場確認，進入屋內見死者身體明顯發黑且有蛆蟲，已明顯死亡。現場門窗除後門外皆上鎖沒有遭破壞。
據悉，老夫婦自從10多年前妻子失智後，丈夫照顧妻子不離不棄，一回家就將門關上，漸漸地與村民少有互動，夫婦倆育有2子都在外縣市打拼，例假日返家探望或撥電話問候，昨天疑家人一直聯絡不上兩老，媳婦才會返家探望，不料發生不幸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言