嘉縣八旬夫婦暴斃住處 檢警擇日解剖確定死因

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣六腳鄉一對八旬夫婦被發現陳屍於家中，今天檢警初步相驗，因夫婦倆遺體腐敗嚴重難以判斷身分及死因，將擇於本周五解剖及DNA檢驗採檢，以釐清身分、死亡原因。

檢警調查，本月17日下午4時25分，同為80歲的黃姓夫婦的兒媳陳女，返家查看，在住家外聞到惡臭，會同親友破壞後門進入屋內，在一樓發現婆婆遺體，二樓發現公公遺體，即通知消防隊、警方及葬儀社到場確認，進入屋內見死者身體明顯發黑且有蛆蟲，已明顯死亡。現場門窗除後門外皆上鎖沒有遭破壞。

據悉，老夫婦自從10多年前妻子失智後，丈夫照顧妻子不離不棄，一回家就將門關上，漸漸地與村民少有互動，夫婦倆育有2子都在外縣市打拼，例假日返家探望或撥電話問候，昨天疑家人一直聯絡不上兩老，媳婦才會返家探望，不料發生不幸。

嘉義縣八旬老夫婦暴斃於住處，檢警擇期解剖確認死因。圖／讀者提供
嘉義縣八旬老夫婦暴斃於住處，檢警擇期解剖確認死因。圖／讀者提供

