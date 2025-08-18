快訊

台中女中男師上課開黃腔遭記過…下學期任導師 學生憤怒PO網

72歲夫妻攢夠退休金「移居東南亞養老」遭3原因勸退：不如想像中美好

國家警報響了！6縣市大雷雨炸1小時 防雷擊、冰雹

豐原路口賓士車火燒車 公車司機拿滅火器協助滅火

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

豐原區國道四號橋下今天近中午發生火燒車意外，一輛賓士車起火，駕駛緊急逃生，正好經過的一輛豐原客運駕駛見狀停車，拿公車上滅火器協助滅火，消防隊員到場撲滅火勢，起火原因由消防局調查中。

豐原警分局表示，今天上午11時25分獲報，在豐原區三豐路二段有火燒車事故，經了解，74歲盧姓男子駕駛賓士車，出廠約20年要前往上班，行經豐原區三豐路與國豐路口時，車輛因不明原因起火。

員警獲報後，到場協助交通管制，火勢已於中午11時40分許由消防隊員撲滅，現場無人員受傷，財損尚待評估。

火警發生時，有民眾看到豐原客運司機，開公車經過立即靠路邊停車，拿車上滅火器協助滅火，目擊者說，熱心司機令人感動。

警方呼籲，駕駛人應定期檢查車輛狀況，尤其是油路、電線等關鍵部位，確保行車安全。此外，行車時應留意儀表板異常警示燈號，若發現異常應立即停車檢查，以降低突發狀況的發生機率，確保自身與其他用路人的安全。

國道四號豐原區三豐路高架橋下今天發生火燒車，消防隊員到場撲滅火勢。圖／警方提供
國道四號豐原區三豐路高架橋下今天發生火燒車，消防隊員到場撲滅火勢。圖／警方提供

豐原 開公車 消防隊 火燒車

延伸閱讀

豐原天主堂災後重建募款餐會 102歲教友生日家人捐200萬

聽到房間有爆炸聲！基隆女住戶開門見火煙急衝下樓 消防員進屋滅火

影／北宜公路驚傳賓士車墜落邊坡深約20米受困 他猛按喇叭求救

影／高雄修車老闆見賓士車冒煙喊下車 瓦斯行店員嚇壞快滅火

相關新聞

桃園龜山嚴重車禍 砂石車追撞公車嚴重毀損6乘客送醫

桃園市龜山區萬壽路二段及大同路口今上午11時許發生一起嚴重車禍，一輛砂石車擦撞一輛公車，造成公車撞擊路邊變電箱，車上6名...

律師夜店酒醉咆哮、比警察中指 還嗆「我弄死你！」狼狽遭逮送辦

顏姓律師今凌晨赴台中西屯老虎城酒吧，酒後疑似和店家有糾紛被拒絕消費，警方獲報到場處理，顏情緒激動，不斷咆哮還揚言「我是律...

高雄林園大樓失火3死！管委會批：一樓全違建難逃生

高雄林園區中門路一處10樓建物今天清晨4時發生火警釀3人死亡，起火點一樓因有大量騎樓違建，堆置不少商家雜物，大樓主委痛批...

沒租車卻收到通行費及罰單 國道警破租車行勾結高利貸移轉430萬元

民眾接獲國道通行費催繳及罰單，驚覺未租車卻遭冒用身分。國道警接獲高公局報案展開追查，發現經營租車行的夏姓夫妻勾結高利貸集...

嘉縣八旬夫婦暴斃住處 檢警擇日解剖確定死因

嘉義縣六腳鄉一對八旬夫婦被發現陳屍於家中，今天檢警初步相驗，因夫婦倆遺體腐敗嚴重難以判斷身分及死因，將擇於本周五解剖及D...

豐原路口賓士車火燒車 公車司機拿滅火器協助滅火

豐原區國道四號橋下今天近中午發生火燒車意外，一輛賓士車起火，駕駛緊急逃生，正好經過的一輛豐原客運駕駛見狀停車，拿公車上滅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。