豐原路口賓士車火燒車 公車司機拿滅火器協助滅火
豐原區國道四號橋下今天近中午發生火燒車意外，一輛賓士車起火，駕駛緊急逃生，正好經過的一輛豐原客運駕駛見狀停車，拿公車上滅火器協助滅火，消防隊員到場撲滅火勢，起火原因由消防局調查中。
豐原警分局表示，今天上午11時25分獲報，在豐原區三豐路二段有火燒車事故，經了解，74歲盧姓男子駕駛賓士車，出廠約20年要前往上班，行經豐原區三豐路與國豐路口時，車輛因不明原因起火。
員警獲報後，到場協助交通管制，火勢已於中午11時40分許由消防隊員撲滅，現場無人員受傷，財損尚待評估。
火警發生時，有民眾看到豐原客運司機，開公車經過立即靠路邊停車，拿車上滅火器協助滅火，目擊者說，熱心司機令人感動。
警方呼籲，駕駛人應定期檢查車輛狀況，尤其是油路、電線等關鍵部位，確保行車安全。此外，行車時應留意儀表板異常警示燈號，若發現異常應立即停車檢查，以降低突發狀況的發生機率，確保自身與其他用路人的安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言