豐原路口賓士車火燒車 公車司機拿滅火器協助滅火

豐原區國道四號橋下今天近中午發生火燒車意外，一輛賓士車起火，駕駛緊急逃生，正好經過的一輛豐原客運駕駛見狀停車，拿公車上滅火器協助滅火，消防隊員到場撲滅火勢，起火原因由消防局調查中。

豐原警分局表示，今天上午11時25分獲報，在豐原區三豐路二段有火燒車事故，經了解，74歲盧姓男子駕駛賓士車，出廠約20年要前往上班，行經豐原區三豐路與國豐路口時，車輛因不明原因起火。

員警獲報後，到場協助交通管制，火勢已於中午11時40分許由消防隊員撲滅，現場無人員受傷，財損尚待評估。

火警發生時，有民眾看到豐原客運司機，開公車經過立即靠路邊停車，拿車上滅火器協助滅火，目擊者說，熱心司機令人感動。