高雄大樓火警3死屋主兒喪生 2越南租客淪亡魂身分曝
高市林園區中門路一處10樓建物今天清晨4時14分許傳火警，火勢於半小時後撲滅，住3樓的王姓屋主38歲的兒子逃生不及葬生火窟，另有2名越南籍的男女租客成焦屍，2人在附近食品公司上班，因早上未到班，公司派員查看，才發現2人不幸成火場亡魂。
位於高市林園區中門路的10樓大樓1樓今天清晨4時14分許傳出火煙，消防局出動16車36人搶救，抵達現場後，火勢從1樓向上竄燒至2、3樓處，不少住戶從睡夢中驚醒逃出屋外，熊熊火勢全面燃燒，消防員射水線灌救，約4時44分許撲滅火勢。
消防員進入火場查看，在2樓走道及內部房間赫見王姓屋主的38歲兒子以及越南籍一男一女房客已成焦屍，將遺體抬出後送往殯儀館。
據了解，從事水電工作的房東71歲王姓老翁就起火大樓隔壁矮房，得知自己房屋失火趕赴現場，聽到住3樓長子沒能從火場逃出已死亡，哀痛表示，長子住3樓，可能火警當下想逃往2樓才遇難，王翁指出，不知為何會失火。
2名越南籍男女租客不幸魂斷異鄉，警方在現場尋蛛絲馬跡查身分時，發現在火場附近的食品公司主管因見30歲阮姓女子和20歲趙姓男子早上沒到公司上班，到租屋處尋找才發現2人已成火場亡魂。
消防局指出，因抵達時大樓1、2樓已全面燃燒，目前尚無法確認起火處，詳細起火原因由火調科調查中；3名死者警方已報請檢察官相驗，以釐清死因。
