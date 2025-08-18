聽新聞
國道上大貨車煞停後載水管往前衝 砸到前方轎車警方開罰
一輛大貨車今天行駛國道一號台中段，因車流回堵煞停後，貨車上後載水管往前衝，砸到前方轎車，無人受傷，警方將對大貨車駕駛開罰，可罰3000元以上1萬8000元以下罰鍰。
國道公路警察局第三公路警察大隊表示，今天早上7時44分在國道1號北向165公里發生事故，54歲朱姓男子駕駛大貨車行駛中線車道，因車流回堵，朱男煞停後，後方車斗所載貨物水管向前掉落，擊中前方由60歲林男駕駛轎車而肇事，無人傷亡。
事故於7時56分排除恢復通車，駕駛人無飲酒情形，有關肇事經過及肇因研判由三大隊持續調查釐清中。
國道三大隊呼籲駕駛人，務必將貨物綑紮牢固嚴密覆蓋，貨物擺放時應緊密，妥善分配重量，適當輔以防滑墊防止貨物移動，並檢查活動式側欄板和後欄板、車門是否緊密，如違反規定依據道路交通管理處罰條例第30條規定，汽車行駛道路所載貨物掉落，處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰。因而致人受傷者，吊扣其駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。
