國道上大貨車煞停後載水管往前衝 砸到前方轎車警方開罰

一輛大貨車今天行駛國道一號台中段，因車流回堵煞停後，貨車上後載水管往前衝，砸到前方轎車，無人受傷，警方將對大貨車駕駛開罰，可罰3000元以上1萬8000元以下罰鍰。

國道公路警察局第三公路警察大隊表示，今天早上7時44分在國道1號北向165公里發生事故，54歲朱姓男子駕駛大貨車行駛中線車道，因車流回堵，朱男煞停後，後方車斗所載貨物水管向前掉落，擊中前方由60歲林男駕駛轎車而肇事，無人傷亡。

事故於7時56分排除恢復通車，駕駛人無飲酒情形，有關肇事經過及肇因研判由三大隊持續調查釐清中。