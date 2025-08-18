快訊

台中女中男師上課開黃腔遭記過…下學期任導師 學生憤怒PO網

72歲夫妻攢夠退休金「移居東南亞養老」遭3原因勸退：不如想像中美好

國家警報響了！6縣市大雷雨炸1小時 防雷擊、冰雹

聽新聞
0:00 / 0:00

國道上大貨車煞停後載水管往前衝 砸到前方轎車警方開罰

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一輛大貨車今天行駛國道一號台中段，因車流回堵煞停後，貨車上後載水管往前衝，砸到前方轎車，無人受傷，警方將對大貨車駕駛開罰，可罰3000元以上1萬8000元以下罰鍰。

國道公路警察局第三公路警察大隊表示，今天早上7時44分在國道1號北向165公里發生事故，54歲朱姓男子駕駛大貨車行駛中線車道，因車流回堵，朱男煞停後，後方車斗所載貨物水管向前掉落，擊中前方由60歲林男駕駛轎車而肇事，無人傷亡。

事故於7時56分排除恢復通車，駕駛人無飲酒情形，有關肇事經過及肇因研判由三大隊持續調查釐清中。

國道三大隊呼籲駕駛人，務必將貨物綑紮牢固嚴密覆蓋，貨物擺放時應緊密，妥善分配重量，適當輔以防滑墊防止貨物移動，並檢查活動式側欄板和後欄板、車門是否緊密，如違反規定依據道路交通管理處罰條例第30條規定，汽車行駛道路所載貨物掉落，處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰。因而致人受傷者，吊扣其駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。

一輛大貨車今天行駛國道一號北向165公里台中段，後載水管往前衝落，砸到前方轎車，無人受傷。圖／警方提供
一輛大貨車今天行駛國道一號北向165公里台中段，後載水管往前衝落，砸到前方轎車，無人受傷。圖／警方提供
一輛大貨車今天行駛國道一號北向165公里台中段，後載水管往前衝落，砸到前方轎車，無人受傷。圖／警方提供
一輛大貨車今天行駛國道一號北向165公里台中段，後載水管往前衝落，砸到前方轎車，無人受傷。圖／警方提供

國道 警察 開罰

延伸閱讀

凱旋青樹社宅颱風天水管漏水！ 高市都發局道歉了

國1北向后里段小貨車追撞大貨車 駕駛受困扭曲車頭救出送醫

影／高雄路口救護車急煞...仍撞綠燈直行轎車 轎車主吃罰單

桃園大貨車突偏離車道 計程車擦撞路樹翻覆釀2傷

相關新聞

桃園龜山嚴重車禍 砂石車追撞公車嚴重毀損6乘客送醫

桃園市龜山區萬壽路二段及大同路口今上午11時許發生一起嚴重車禍，一輛砂石車擦撞一輛公車，造成公車撞擊路邊變電箱，車上6名...

律師夜店酒醉咆哮、比警察中指 還嗆「我弄死你！」狼狽遭逮送辦

顏姓律師今凌晨赴台中西屯老虎城酒吧，酒後疑似和店家有糾紛被拒絕消費，警方獲報到場處理，顏情緒激動，不斷咆哮還揚言「我是律...

高雄林園大樓失火3死！管委會批：一樓全違建難逃生

高雄林園區中門路一處10樓建物今天清晨4時發生火警釀3人死亡，起火點一樓因有大量騎樓違建，堆置不少商家雜物，大樓主委痛批...

沒租車卻收到通行費及罰單 國道警破租車行勾結高利貸移轉430萬元

民眾接獲國道通行費催繳及罰單，驚覺未租車卻遭冒用身分。國道警接獲高公局報案展開追查，發現經營租車行的夏姓夫妻勾結高利貸集...

嘉縣八旬夫婦暴斃住處 檢警擇日解剖確定死因

嘉義縣六腳鄉一對八旬夫婦被發現陳屍於家中，今天檢警初步相驗，因夫婦倆遺體腐敗嚴重難以判斷身分及死因，將擇於本周五解剖及D...

豐原路口賓士車火燒車 公車司機拿滅火器協助滅火

豐原區國道四號橋下今天近中午發生火燒車意外，一輛賓士車起火，駕駛緊急逃生，正好經過的一輛豐原客運駕駛見狀停車，拿公車上滅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。