桃園龜山嚴重車禍 砂石車追撞公車嚴重毀損6乘客送醫
桃園市龜山區萬壽路二段及大同路口今上午11時許發生一起嚴重車禍，一輛砂石車擦撞一輛公車，造成公車撞擊路邊變電箱，車上6名乘客輕傷送醫，詳細事發原因待釐清。
據了解，當時601桃園客運正停靠路邊讓乘客下車，後方砂石車不明原因從後方撞上，導致公車撞擊路邊變電箱，公車左側及車尾嚴重毀損，造成周邊約500戶住戶停電，號誌燈無法運作。
消防人員於中午11時24分獲報，派出3輛救護車到場，立即將公車上6名輕傷乘客分別送往長庚、榮總及聖保祿醫院救治，公車駕駛輕傷、砂石車駕駛無大礙。同時台電獲報也趕往現場搶救電路，預計需花半天至一天時間才能恢復供電。目前車禍尚未排除，建議用路人改道行駛避免危險，詳細事發經過待釐清。
