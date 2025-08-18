新北男突癲癇猛撞人行道 休旅車彈飛護欄被撞爛

新北市蘆洲區今天上午發生驚悚車禍，50歲李男開車上班途中行經蘆洲區中山一路時，疑因癲癇發作車輛失控自撞公園旁人行道護欄，所幸並未波及其他人車。救護人員到場將受困的李男救出，所幸李男意識清楚無生命危險，確切肇事原因仍待釐清。

蘆洲警方今天上午7時許接獲報案，蘆洲區中山一路三角公園有車輛自撞衝上人行道。警方到場發現肇事駕駛李男受困車內，經通報救護人員將他救出，所幸李男意識清醒並無生命危險。