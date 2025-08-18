新北男突癲癇猛撞人行道 休旅車彈飛護欄被撞爛
新北市蘆洲區今天上午發生驚悚車禍，50歲李男開車上班途中行經蘆洲區中山一路時，疑因癲癇發作車輛失控自撞公園旁人行道護欄，所幸並未波及其他人車。救護人員到場將受困的李男救出，所幸李男意識清楚無生命危險，確切肇事原因仍待釐清。
蘆洲警方今天上午7時許接獲報案，蘆洲區中山一路三角公園有車輛自撞衝上人行道。警方到場發現肇事駕駛李男受困車內，經通報救護人員將他救出，所幸李男意識清醒並無生命危險。
李男表示當時正要開車去上班，行經該處時突然癲癇發作才會導致車輛失控。警方經酒測後發現李男並未喝酒，車內也無違禁物品，因李男車輛嚴重毀損無法行駛，已由拖吊車將車輛移置，並通知區公所及清潔隊協助清理現場。確切肇事原因仍待警方釐清。
