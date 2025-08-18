快訊

影／租露營車開來宜蘭玩 未留意羅東地下道高度「卡門」進退不得

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

南部水患，近來宜蘭暑假遊客多，邱姓男子昨晚開著租來的露營車到宜蘭旅遊，因對路況不熟，未留意露營車高度，竟卡在羅東鎮南昌東街地下道，駕駛發現過不了涵洞，想倒車時卡在限高門架，進退不得，羅東鎮公所獲知派員到場裁切限高門架鐵鍊，卡門2小時的露營車終於脫困。

羅東鎮羅莊里的南昌東街地下道，上方是鐵軌，車輛從地下道涵洞穿越，宜蘭人大多知道涵洞入口的限高門架2.2公尺，門架入口上方也有清楚標示。

昨晚6時許一位南部來的邱姓駕駛，開著租用露營車到宜蘭，未留意地下涵洞限高，以為露營車可以開得過去，未料卻在限高門架。

南昌東街地下道位在菜市場及醫院附近，進出車輛相當多，露營車「卡門」後駕駛想倒車，因為角度問題無法倒退，也無法前進，又擔心弄壞租來的露營車，搞得進退不得，一度造成後方車流回堵，警方獲報派員到場協助交通疏導。

羅東鎮公所獲報請工務人員到場，切除限高架上的活動式鐵鍊，騰出地下道的上方空間，晚間8時許露營車才順利駛離，恢復通行。羅東警分局將依道路交通管理處罰條例，處以駕駛900元以上至1800元以下罰鍰，呼籲用路人行車務必注意路況及道路設施，遵守號誌、標誌、標線行駛，切莫影響行車安全。

宜蘭暑假遊客多，昨晚有人開著租賃的露營車來旅遊，因對路況不熟，未留意露營車高度及南昌東街地下道的限高，造成車輛卡在限高門架，進退不得，經羅東鎮公所派員到場裁切門架鐵鍊，卡門2小時的露營車終於脫困。圖／警方提供
宜蘭暑假遊客多，昨晚有人開著租賃的露營車來旅遊，因對路況不熟，未留意露營車高度及南昌東街地下道的限高，造成車輛卡在限高門架，進退不得，經羅東鎮公所派員到場裁切門架鐵鍊，卡門2小時的露營車終於脫困。圖／警方提供
宜蘭暑假遊客多，昨晚有人開著租賃的露營車來旅遊，因對路況不熟，未留意露營車高度及南昌東街地下道的限高，造成車輛卡在限高門架，進退不得，經羅東鎮公所派員到場裁切門架鐵鍊，卡門2小時的露營車終於脫困。圖／警方提供
宜蘭暑假遊客多，昨晚有人開著租賃的露營車來旅遊，因對路況不熟，未留意露營車高度及南昌東街地下道的限高，造成車輛卡在限高門架，進退不得，經羅東鎮公所派員到場裁切門架鐵鍊，卡門2小時的露營車終於脫困。圖／警方提供

露營 羅東 涵洞 宜蘭

