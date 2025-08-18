律師夜店酒醉咆哮、比警察中指 還嗆「我弄死你！」狼狽遭逮送辦
顏姓律師今凌晨赴台中西屯老虎城酒吧，酒後疑似和店家有糾紛被拒絕消費，警方獲報到場處理，顏情緒激動，不斷咆哮還揚言「我是律師！」「我弄死你」、「你不用做警察了」，後又比中指遭警力壓制、噴辣椒水逮捕，依妨害公務等罪嫌送辦，顏到案向台中地院聲請提審中。
台中第六分局指出，市政派出所於今凌晨1點多獲報，老虎城1樓酒吧有男客人行為失序，疑似酒後多次以不當、不雅言詞騷擾其他女顧客，造成現場店家、客人困擾，極為不適。
警方到場了解，顏男自稱律師，其酒後行徑失態，除不斷干擾店家與客人，導致店家拒絕其繼續入內消費外，顏仍忿忿不平，不斷咆哮滋擾。
警方予以制止，顏咆哮「強制罪，我告...」，且他情緒激動語無倫次，警方無奈要他不要動手動腳，顏一度提到民事則任、付錢等字語，後來又打電話報案「我要提告你們的警員」、「告強制罪」，警員則說「現在告知你，店家不讓你消費了」、「沒有限制你要去哪裡。」
顏又持續大吼說「我是律師！」「我弄死你」，並稱「你帶槍」、「不會構成所謂的妨害公務」、「我無保請回啦」、「我弄死你們」、「你們不用做警察了。」
警員冷靜告知他，店家不讓你消費了，你不能進這間店，警方沒有要限制你去哪裡，你要提告你請便，顏突然又憤怒朝警員比中指，警員連續警告3次都無效，還朝警方推擠、衝撞。
警方研判顏的行為已嚴重影響現場秩序及公共安全，且他情緒持續失控，警方擔心其過激舉動危及自身及他人安全，依法使用辣椒水予以制止，隨即將其逮捕上銬後，依妨害公務、恐嚇及妨害名譽等罪嫌移送台中地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言