律師夜店酒醉咆哮、比警察中指 還嗆「我弄死你！」狼狽遭逮送辦

顏姓律師今凌晨赴台中西屯老虎城酒吧，酒後疑似和店家有糾紛被拒絕消費，警方獲報到場處理，顏情緒激動，不斷咆哮還揚言「我是律師！」「我弄死你」、「你不用做警察了」，後又比中指遭警力壓制、噴辣椒水逮捕，依妨害公務等罪嫌送辦，顏到案向台中地院聲請提審中。

台中第六分局指出，市政派出所於今凌晨1點多獲報，老虎城1樓酒吧有男客人行為失序，疑似酒後多次以不當、不雅言詞騷擾其他女顧客，造成現場店家、客人困擾，極為不適。

警方到場了解，顏男自稱律師，其酒後行徑失態，除不斷干擾店家與客人，導致店家拒絕其繼續入內消費外，顏仍忿忿不平，不斷咆哮滋擾。

警方予以制止，顏咆哮「強制罪，我告...」，且他情緒激動語無倫次，警方無奈要他不要動手動腳，顏一度提到民事則任、付錢等字語，後來又打電話報案「我要提告你們的警員」、「告強制罪」，警員則說「現在告知你，店家不讓你消費了」、「沒有限制你要去哪裡。」

顏又持續大吼說「我是律師！」「我弄死你」，並稱「你帶槍」、「不會構成所謂的妨害公務」、「我無保請回啦」、「我弄死你們」、「你們不用做警察了。」

警員冷靜告知他，店家不讓你消費了，你不能進這間店，警方沒有要限制你去哪裡，你要提告你請便，顏突然又憤怒朝警員比中指，警員連續警告3次都無效，還朝警方推擠、衝撞。

警方研判顏的行為已嚴重影響現場秩序及公共安全，且他情緒持續失控，警方擔心其過激舉動危及自身及他人安全，依法使用辣椒水予以制止，隨即將其逮捕上銬後，依妨害公務、恐嚇及妨害名譽等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康