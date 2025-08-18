高雄林園大樓失火3死！管委會批：一樓全違建難逃生

高雄林園區中門路一處10樓建物今天清晨4時發生火警釀3人死亡，起火點一樓因有大量騎樓違建，堆置不少商家雜物，大樓主委痛批已影響逃生動線，多次向市府檢舉未果，4樓以上住戶也有私設鐵窗。高市工務局對此回應，該處已列為違建案未結案，將等火災鑑識出爐，儘速將違建部分拆除。

林園區中門路一處10樓大樓1樓今清晨4時14分許傳出火煙，火煙向上竄燒至2、3樓，消防員約4時44分許撲滅火勢，進屋查看後赫見王姓屋主兒子和越南籍一男一女房客已成焦屍。71歲王姓屋主平時住隔壁棟矮房，其長子住在事發大樓3樓，疑似火警當下想逃往2樓才遇難，另外2名越籍人士身份待查。

據了解，起火的大樓一樓原本經營賣冰品及烤布蕾和酒類等物，另有一處經營早餐店，大樓內有不少出租客。大樓主委表示，當時看到一樓整個著火已燒到2樓，拿2個滅火器但都無法使用，因先前騎樓都被私人圍起來，管委會都認為已影響逃生動線，一樓和後面鐵皮屋都是違建，已和市府檢舉很多次，都沒處理，大樓已和王姓屋主訴訟中。

工務局表示，林園區中門路某大樓騎樓鐵捲門違建案，因該處騎樓於縣市合併前即已現況存在，於合併後經檢舉，市府即行查處，尚未拆除結案，將速依規定進行拆除。拆除大隊副大隊長陳碩甫表示，縣市合併後曾接獲2次檢舉，派員前往查處，都因屋主鎖門無法開啟，找不到人因此未拆除。

由於大樓火警造成3死意外，陳碩甫指出，將等火災鑑識告一段落，盡速將大樓違建部分予以拆除。對此，大樓主委批評，縣市合併已15年了，拆除大隊接獲2次檢舉均未拆除，至今發生火警釀3死意外，才要拆，「屢次向市府檢舉違建都置之不理」。

另該大樓主委反映4樓以上有搭設鐵窗之情事，工務局表示依據公寓大廈管理條例規定，已在4月28日函文管理委員會如規約或區分所有權人會議決議有限制時，應先行制止住戶，如制止不從再報本局辦理。