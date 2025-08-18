新北男猛撞橋墩噴飛顱骨骨折昏迷 離奇撞車瞬間曝光

新北市22歲洪男昨晚7時許騎車行經新莊區新北大道時，不明原因自撞路口橋墩，洪男人車噴飛倒地機車碎片四散。救護人員發現洪男意識不清，顱骨、肋骨多處骨折、身上多處擦挫傷立即將他送醫，目前仍在醫院觀察中，確切車禍原因仍待釐清。

據了解，從事服務業的22歲洪姓男子，昨天晚間7時許騎機車要去找朋友，當洪男沿新莊區新北大道4段直行往三重方向行駛時，不明原因機車偏移自撞新北大道4段與中原路口的橋墩。