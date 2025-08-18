快訊

逾300年歷史台南元和宮 廟內百年文物神轎香爐遭竊損失難估計

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

創廟迄今已逾300年歷史的台南市北區元和宮百年古物包括繡布、香爐及神轎遭竊，廟方懷疑恐被轉手賣掉，將失竊文物照片放上網路，請網友幫忙協尋，並呼籲各界不要收取來路不明的文物，廟方已報警，財損難以估計；台南市警第五分局表示，本案正積極偵辦中。

台南市北區元和宮是台灣先民由福建、廣東等地，移民來台居住，開發產業，並以鄉親之誼聚居的地方，當時在1696年興建一座故鄉所崇祀廟宇，作為信仰中心。元和宮過去是台灣縣誌所載、府城四大道公廟之一，全稱為「臺南大銃街元和宮全臺白龍庵」。

元和宮人員透過臉書粉絲專頁「宗教爆料」貼文表示，廟內1頂價值不菲的茄苳入石榴神轎及多張三角旗、元和宮百年振樂社繡布遭竊，希望廣大網友幫忙協尋；經清點廟內文物，陸續不斷更新，由於許多都是百年古物，財損難以估計。

據統計，目前包括元和宮鎮樂社繡布、保生大帝香爐、頭旗及涼傘、田都元帥、謝府元帥繡布及三角旗、保生大帝文轎、鐘部堂茄苳入石榴、神農殿木雕茄苳入石榴等都遭竊，懷疑可能已被拆解出售，廟方呼籲請勿收取來路不明的文物，請網友幫忙尋回文物，若有看到可聯絡06-2236380。

網友紛紛留言討論「整間快搬完了，這是搬家公司幹的吧」、「連夏林建安宮送的香爐也不見了」、「一頂轎那麼大還能被竊，不是管理有問題，就是有內賊」、「這間老廟也是快沒救被搞垮了內部問題很多真可悲」、「肯定是被內神通外鬼弄走的，不然怎麼可能幾乎裝備都不見了」、「第一次看到偷神轎的 那麼大一頂又那麼重欸」。

警方表示，分局接獲報案後，立即派員到場採證，並同步擴大調閱案發周邊監視影像，目前尚未查出文物下落，仍積極偵辦中。

廟方清點，包括元和宮鎮樂社繡布、保生大帝香爐、頭旗及涼傘、田都元帥、謝府元帥繡布及三角旗、保生大帝文轎、鐘部堂茄苳入石榴、神農殿木雕茄苳入石榴等都遭竊。圖／翻攝自臉書粉絲專頁「宗教爆料」
文物 神轎 台南 信仰

