高雄男當街暴打短褲妹還拉髮拖行網炸鍋 衝突起因曝光…女方不提告

聯合報／ 記者張議晨石秀華／高雄即時報導

27歲的郭姓男子昨天深夜當街暴打23歲顏姓女友，顏女跪地求饒郭男仍不罷手，過程被路人錄下後放上網路，引起網友熱議，高雄市鳳山警分局事後逮捕郭男，但被痛毆的顏女未提告傷害，警方事後僅能依妨害自由函請雄檢偵辦，並依法通報家暴。

網路社群今流傳一段影片，根據影片內容，一名身穿黑衣的男子在日本料理店前持掃把不斷追打女子，女方被打到跪地哀求，男方仍不罷手，甚至出手拉著女方長髮拖行，旁人要上前制止還被男子喝斥，網友看到影片後氣炸，質疑男方只敢對女方動手。

鳳山警分局接獲店家報案後，昨天深夜11時許趕赴現場，抵達時僅剩遭毆的顏姓女子還在原地，男子則已離開現場，警方先將顏女送醫，事後鎖定動手的郭男身分，將他查緝到案。

據了解，郭男、顏女認識、交往約一周，警方追問雙方衝突起因，女方僅說「生活習慣不同」，郭男則稱顏女會抽菸，但生活習慣演變成全武行，衝突動機讓員警摸不著頭緒，只能依程序完成筆錄。

因傷害屬於告訴乃論，顏女就醫後並未對郭男提告，警方最後檢視衝突過程，依妨害自由罪嫌將郭男函請高雄地檢察署偵辦；另依家庭暴力防治法進行通報。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

郭姓男子當街拉著顏姓女子長髮拖行，還持掃把狂打女方。取自黑色豪門企業
郭姓男子當街拉著顏姓女子長髮拖行，還持掃把狂打女方。取自黑色豪門企業
郭姓男子當街拉著顏姓女子長髮拖行。取自黑色豪門企業
郭姓男子當街拉著顏姓女子長髮拖行。取自黑色豪門企業

影片 衝突 提告 生活習慣

