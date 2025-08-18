宜蘭墜谷婦獲救3天後離奇燒死 高大成列10大重點供追查

宜蘭63歲婦人日前開車在北宜公路不慎墜谷，幸運獲救後3天，前晚竟在住家燒死。由於災場面積不大且火滅得很快，婦人為何沒有跑，被燒成90%嚴重燒燙傷不治？連警消都想不出原因。中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成今天受訪時列出10項值得追查重點，並認為起火點就是死亡點，一般是自殺，不然就是已經昏迷在那上面才燒起來的。所以不是自殺就是他殺，不會是意外，認為值得檢警進一步調查。

高大成說，他的分析和看法不是百分之百都是對的，但是這些追查後的結果，可以找出案件的端倪，做為辦案參考。

高大成列出的追查重點有：

①死亡點是否為火源點 ②手有無嚴重燒傷 ③死者眼睫毛是否殘留 ④體內有無安眠藥物 ⑤血液內CO的濃度含量5 ％以上 ⑥氣管、食道內有無燒傷、煙、碳粒 ⑦皮膚表面有無燙傷水疱 ⑧周邊有無燃煤、助燃物（起火原因） ⑨先生的燒傷程度，尤其眼睫毛是否有燒掉的痕跡及手燒傷程度。

而且，3天前掉落谷底的原因更要追查。

他解釋，若是生前被燒，眼睛會閉起來，眼睛有水，一般眼睫毛不會被燒掉，但若死後被燒，眼部肌肉萎縮，眼睛會翻開來，眼睫毛就會被燒掉。另外，一般自焚的人手都會被燒得比較嚴重，死者先生的手如果也有受傷，就須追查是否有點火可能。

還有，如果生前被燒，氣管、食道會被燒傷，且吸入煙和碳粒，如果是死後被燒，就沒有。如果燒的位置就是死者坐在那裡的位置，起火點就是死亡點，一般是自殺，不然就是已經昏迷在那上面才燒起來的。所以不是自殺就是他殺，不會是意外。