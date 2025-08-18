快訊

「地瓜球馬桶」LINE貼圖不能用了？2招自製變「永久免費用」表情貼

失智症婦預立遺囑房產全給長孫 女兒控誘導照抄判無效

郭董變了？高球場捕獲野生郭台銘 「頭髮全白」近況曝光

宜蘭墜谷婦獲救3天後離奇燒死 高大成列10大重點供追查

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

宜蘭63歲婦人日前開車在北宜公路不慎墜谷，幸運獲救後3天，前晚竟在住家燒死。由於災場面積不大且火滅得很快，婦人為何沒有跑，被燒成90%嚴重燒燙傷不治？連警消都想不出原因。中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成今天受訪時列出10項值得追查重點，並認為起火點就是死亡點，一般是自殺，不然就是已經昏迷在那上面才燒起來的。所以不是自殺就是他殺，不會是意外，認為值得檢警進一步調查。

高大成說，他的分析和看法不是百分之百都是對的，但是這些追查後的結果，可以找出案件的端倪，做為辦案參考。

高大成列出的追查重點有：

①死亡點是否為火源點

②手有無嚴重燒傷

③死者眼睫毛是否殘留

④體內有無安眠藥物

⑤血液內CO的濃度含量5 ％以上

⑥氣管、食道內有無燒傷、煙、碳粒

⑦皮膚表面有無燙傷水疱

⑧周邊有無燃煤、助燃物（起火原因）

⑨先生的燒傷程度，尤其眼睫毛是否有燒掉的痕跡及手燒傷程度。

而且，3天前掉落谷底的原因更要追查。

他解釋，若是生前被燒，眼睛會閉起來，眼睛有水，一般眼睫毛不會被燒掉，但若死後被燒，眼部肌肉萎縮，眼睛會翻開來，眼睫毛就會被燒掉。另外，一般自焚的人手都會被燒得比較嚴重，死者先生的手如果也有受傷，就須追查是否有點火可能。

還有，如果生前被燒，氣管、食道會被燒傷，且吸入煙和碳粒，如果是死後被燒，就沒有。如果燒的位置就是死者坐在那裡的位置，起火點就是死亡點，一般是自殺，不然就是已經昏迷在那上面才燒起來的。所以不是自殺就是他殺，不會是意外。

據了解，位於三星鄉大洲一路2層樓農舍昨天下午5時許發生火警，根據調查，婦人的丈夫當時在屋外操作割草機整理庭院，聽到「爆炸聲」衝進屋內，把妻子救出時已無心跳呼吸，全身90%嚴重傷燒，打電話通報警消救人，消防人員到場後不到半小時就把火滅了。

宜蘭63歲婦人前晚在住家燒死，因案件離奇，中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成今天受訪時列出10項追查重點供檢警追查。記者黃寅／攝影
宜蘭63歲婦人前晚在住家燒死，因案件離奇，中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成今天受訪時列出10項追查重點供檢警追查。記者黃寅／攝影

死亡 位置 高大成

延伸閱讀

影／疑點重重！墜谷婦獲救3天後離奇燒死 丈夫是宜蘭員山醫院院長

影／看土城子弒母案 高大成：不執行死刑社會殺人案多了

20歲男為拍日落美照爬電塔慘死 高大成揭「罕見條件」引發火燒山

死者舌頭不見了？彰化雙屍案發生驗屍爭議 高大成認為原因出在這

相關新聞

高雄林園大樓失火3死！管委會批：一樓全違建難逃生

高雄林園區中門路一處10樓建物今天清晨4時發生火警釀3人死亡，起火點一樓因有大量騎樓違建，堆置不少商家雜物，大樓主委痛批...

逾300年歷史台南元和宮 廟內百年文物神轎香爐遭竊損失難估計

創廟迄今已逾300年歷史的台南市北區元和宮百年古物包括繡布、香爐及神轎遭竊，廟方懷疑恐被轉手賣掉，將失竊文物照片放上網路...

高雄男當街暴打短褲妹還拉髮拖行網炸鍋 衝突起因曝光…女方不提告

27歲的郭姓男子昨天深夜當街暴打23歲顏姓女友，顏女跪地求饒郭男仍不罷手，過程被路人錄下後放上網路，引起網友熱議，高雄市...

宜蘭墜谷婦獲救3天後離奇燒死 高大成列10大重點供追查

宜蘭63歲婦人日前開車在北宜公路不慎墜谷，幸運獲救後3天，前晚竟在住家燒死。由於災場面積不大且火滅得很快，婦人為何沒有跑...

被爆北市義交免費搬家、助選 市議員郭昭巖出面回應

台北市義交大隊長辜萬益遭鏡週刊爆料，用人安插市長蔣萬安機要林冠勳妻子、國民黨籍北市議員郭昭巖的家人，更替郭慶生、助選等事...

新北男猛撞橋墩噴飛顱骨骨折昏迷 離奇撞車瞬間曝光

新北市22歲洪男昨晚7時許騎車行經新莊區新北大道時，不明原因自撞路口橋墩，洪男人車噴飛倒地機車碎片四散。救護人員發現洪男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。