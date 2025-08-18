被爆北市義交免費搬家、助選 市議員郭昭巖出面回應

台北市義交大隊長辜萬益遭鏡週刊爆料，用人安插市長蔣萬安機要林冠勳妻子、國民黨籍北市議員郭昭巖的家人，更替郭慶生、助選等事。郭昭巖今回應，沒有慶生、搬家、助選等事，至於打掃是媽媽和義交感情好，但之後也已請專人付費打掃。

鏡週刊報導指，台北市交通義勇警察大隊長公器私用，安插市長蔣萬安機要林冠勳妻子，擔任每個月5萬元薪水的有給職幹部，更涉嫌替郭昭巖舉辦慶生、無償助選、搬家、打掃等雜事，此外，郭的哥哥還擔任副大隊長、表弟擔任萬華中隊中隊長等爭議。

郭昭巖今回應，慶生大會絕對不是幫她慶生，而是義交的內部慶生，「我慶生也頂多只有議長會送蛋糕，蛋糕也是拿給服務處同仁自己吃，沒有空慶生。」因為有些場地是她爭取，剛好會過去看看大家，「義交都會固定幫內部慶生，但不是為我。」

針對搬家一事，郭昭巖說，因為平時媽媽也會到義交那坐坐聊天，但媽媽年紀大，聊到家裡需要打掃，剛好她又沒有時間，所以義交就來幫忙，但是媽媽也覺得不好意思，還是有包錢、請吃飯，「好像只有一、兩次，但我也覺得不行，今年開始我就請人來打掃，付鐘點費。」

郭昭巖說，最主要就是和媽媽的感情很好，「沒有搬家、沒有那麼多家可以搬。」

另外助選部分，郭昭巖說，最近也沒有掃街，且掃街通常都是以前的志工、辜（台北市義交大隊長辜萬益）的叔叔朋友，因為辜任社區發展協會有一群結拜的朋友，她不知道裡面會不會有義交，「很多志工以前也是有站義交，選舉時才跑來幫忙。」結束後，也是會請大家聚餐致謝。