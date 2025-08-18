被控安插蔣萬安幕僚妻…當義交有給職幹部 北市警局回應了
鏡週刊報導，台北市交通義勇警察大隊長辜萬益被控，安插市長蔣萬安辦公室主任研究員林冠勳的許姓妻子擔任大隊幹事，為月薪5萬多元有給職幹部，並提供萬華中隊駐地讓市議員郭昭巖的父母帶里民運動。北市警察局今表示，依規遴選幹事，駐地由中隊自行管理。
北市警局表示，義交大隊幹事員額去年5月擴編增加6名，8月辦理幹事遴選，交通警察大隊辦理筆試、義交大隊辦理面試後，錄取3名，仍缺額3名，為補足3名缺額，經義交大隊向警局陳報建議，警局修正考核要點，於錄取人數不足時，開放未滿3年之績優人員參加遴選。
市警局表示，義交大隊今年1月再次辦理遴選，5人報考，交大辦理筆試後，由義交大隊成立遴任小組辦理面試，錄取3人，4月1日起遴聘擔任幹事，一切過程公平公正公開。
市警局說，辜萬益於2017年65歲時入隊，符合納編資格，長期熱心公益，相關學、資、經歷等符合審查作業要點，遂予遴任，萬華中隊駐地由辜擔任中隊長時協助成立，駐地空間由該中隊自行管理運用。
