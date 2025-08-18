遭爆任義交幹事沒出勤還月領5萬？許女聲明曝光

台北市義交大隊長辜萬益遭周刊爆料，與前立委林郁方助理林冠勳交好，利用職員安插林的妻子許女擔任有給職幹事。許女稍早發聲明，強調從報名到筆試面試都依法辦法，絕無報導內容情事。

鏡週刊指出，義交大隊今年4月有3名新就任幹事，其中一名女幹事未有任何義交資歷、也未協助指揮交通引發熱議，經追查發現女子丈夫是國民黨前立委林郁方助理林冠勳，與義交大隊大隊長辜萬益交好，且從未報到、沒出過任何勤務，卻可領月薪超過5萬多元的有給職職務。