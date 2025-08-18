遭爆任義交幹事沒出勤還月領5萬？許女聲明曝光
台北市義交大隊長辜萬益遭周刊爆料，與前立委林郁方助理林冠勳交好，利用職員安插林的妻子許女擔任有給職幹事。許女稍早發聲明，強調從報名到筆試面試都依法辦法，絕無報導內容情事。
鏡週刊指出，義交大隊今年4月有3名新就任幹事，其中一名女幹事未有任何義交資歷、也未協助指揮交通引發熱議，經追查發現女子丈夫是國民黨前立委林郁方助理林冠勳，與義交大隊大隊長辜萬益交好，且從未報到、沒出過任何勤務，卻可領月薪超過5萬多元的有給職職務。
對此，許女在聲明書中寫到，入職台北市交通義勇警察大隊任幹事一職，自報名、應試（筆試／面試）及出缺勤，皆依相關公告及辦法依程序申請辦理，絕無報導內容指稱情事，特此聲明。並且簽下名字。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言