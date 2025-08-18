獨家／檢座辦公室擺6神像長官要求撤除 檢：心中有佛長養慈悲心
中部地區某地檢署一名檢察官最近奉長官要求撤下辦公室6尊神像，引發檢察官不滿，在臉書po文抒發情緒，檢察官說，會在辦公室放佛像，除了希望獲護持，也是要長養慈悲與智慧，尤其他最近花盆摔了2個，騎車還差點出車禍，更需菩薩護佑；不過也有其同事說，把辦公室弄得像佛堂，的確不妥，更何況這檢察官還曾半夜在辦公室大聲念經，嚇到法警。
這名檢察官最近氣噗噗在個人臉書發文說，會在辦公室供奉佛像是為長養慈悲跟智慧，「避免自己因見獵心喜，嫉惡如仇，喪失了慈悲跟智慧，冤枉好人或縱放罪犯」，並說「檢察官是熱血，而非嗜血，不要踩著被告的尊嚴來建立自己的功勳」，希望具足佛菩薩的慈悲與智慧。
檢察官在辦公室擺了6尊神像，他說，釋迦牟尼佛、觀世音菩薩及地藏王菩薩是他從中台禪寺請回來的，已供奉23年多，平常就都擺在地檢署辦公室，跟著他從高雄、南投、嘉義、桃園、彰化，一路護佑，辦公室中還有明王、鍾馗等聖像。
他貼文說，或許長官覺得這樣子像神壇，才要他撤下，但檢察官辦案時難免遇到瓶頸或困難，或因案情複雜、當事人的辯解等而產生情緒，看不到真相，這時他常常祈求諸佛菩薩慈悲，「很奇怪，心就會靜下來，．．．問題有時候就會突然迎刃而解」。
被要求撤掉辦公室裡的神像，讓這名檢座深受衝擊，他說「所謂清官可恨，貪官可惡，貪官自知有病，多不敢公然為非，清官自以為不愛錢，剛愎自用，刻薄寡恩，小則殺人，大則誤國」，他感謝在諸佛菩薩23年的加持下，讓他平安順利的偵辦跟他有緣的案子，希望撤掉神像後，他仍能繼續做好檢察官的工作。
不過對於神像被長官要求撤下，其同事也有不同看法，有人說「個人信仰應該被尊重，況且他只是放在自己辦公室內」，但也有人認為「擺１、２尊還好，擺那麼多，弄得像神壇，真的不妥」、「可以擺在自己家啊，他以往還曾半夜在辦公室對著神像念經，嚇到在休息的法警，循聲來查看」。
