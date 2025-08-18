義交大隊長遭爆安插人手 要隊員幫友助選打掃 蔣萬安回應了

台北市義交大隊長辜萬益遭爆料與北市議員郭昭巖、前立委林郁方助理林冠勳交好，竟利用職員安插林的妻子擔任有給職幹事，甚至要求義交幫郭站路口掃街、搬家打掃等，還挪用公款替郭昭巖慶生，市長蔣萬安今面對此事表示，「會要求警察局了解清楚對外說明」，遴選過程一切公平公開已指派幹部向陳情人懇談，並表達重視、關切之意。

根據「鏡周刊」報導，義交大隊今年4月有3名新就任幹事，其中一名女幹事未有任何義交資歷、也未協助指揮交通引發熱議，經追查發現女子丈夫是國民黨前立委林郁方助理林冠勳，與義交大隊大隊長辜萬益交好，疑似將妻子安插職務，卻從未報到沒出過任何勤務，如今卻可領月薪超過5萬多元的有給職職務，引發基層不滿。

更有義交爆料，辜萬益除與林冠勳交好外，與中正萬華市議員郭昭巖交情也很不錯，甚至要求隊員幫郭站路口拜票、騎車掃街、無償當志工捧人場，郭昭巖甚至交辦一堆私事，要求義交幫搬家打掃、整理雜物等，義交大隊甚至被郭把控，除了副大隊長、萬華中隊長與郭都有親戚關係外，辜甚至挪用公款幫郭慶生，有隊員受不了向北市政風處檢舉，但最後不了了之。

交大副大隊長林聖章表示，義交大隊長辜萬益2017年，65歲時入隊，符合納編資格，且長期熱心公益，相關學、資、經歷等條件皆符合上開審查作業要點的個別條件，考量義交公益屬性，予以遴任。另，有關萬華義交中隊駐地是由辜大隊長擔任中隊長時協助成立，駐地空間由該中隊自行管理運用。

林聖章說，警察局於今年5月29日接獲陳情該中隊人事異動一案，交大於6月7日指派幹部向陳情人懇談，並表達重視、關切之意，以維萬華義交中隊勤務運作順遂。

林聖章說，義交大隊幹事員額於去年5月份擴編增加6名；8月份辦理幹事遴選，經警察局交通警察大隊辦理筆試、義交大隊辦理面試完竣後，錄取3名，仍缺額3名。