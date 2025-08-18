桃園市一名84歲張姓老婦昨(17)日晚間從龜山區住家搭公車要到桃園市區，卻不小心搭錯車到大園地區且又錯過回家的末班車，手機沒電的老婦只能孤立無援地呆坐在街頭，直到深夜23時許，熱心民眾見狀協助將她帶至附近派出所求助，大園警分局員警查證身分後，發現老婦稍早才被通報為失蹤人口，隨即聯繫家屬將她接回。

熱心民眾將老婦帶到大園派出所求助。圖：讀者提供

大園派出所指出，昨晚有民眾帶著一名老婦到派出所報案，該位熱心民眾說，他騎車經過大園交流道附近時，發現老婦獨自一人坐在馬路邊發呆，擔心她的安全，便將她載到派出所求助。員警進一步詢問，得知老婦住在龜山區，晚間想到桃園市區買東西，但因一時疏忽搭錯了公車路線，又沒趕上回家的末班車，手機也正好沒電，面對突如其來的狀況，老婦不知如何是好，只能獨自在大園地區徘徊。

員警進一步詢問，查證老婦身分。圖：讀者提供

大園派出所進一步提到，警方在查證婦人身分的同時，發現她稍早才被女兒通報為失蹤人口，隨即通知其女兒前來接人。老婦女兒不久後趕到派出所，見到母親安然無恙，不斷向員警道謝。老婦女兒向員警表示，母親平時身體硬朗，經常四處搭公車遊玩，但當天因未按時返家，加上電話又打不通讓她焦急萬分，所幸有熱心的民眾與員警積極協助，才讓母親能夠平安無事，感謝警方的幫忙。

老婦女兒見到母親安然無恙，不斷向員警道謝。圖：讀者提供

本文章來自《桃園電子報》。原文：老婦深夜呆坐大園交流道旁 警方一查：已被通報失蹤