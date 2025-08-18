快訊

「地瓜球馬桶」LINE貼圖不能用了？2招自製變「永久免費用」表情貼

失智症婦預立遺囑房產全給長孫 女兒控誘導照抄判無效

郭董變了？高球場捕獲野生郭台銘 「頭髮全白」近況曝光

宣導行人安全 提醒長者穿亮色衣物、戴反光飾品

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台灣邁入高齡化，長者的交通安全議題日益受到重視，台中市清水警分局交通組與光華派出所副所長詹金都昨帶領員警與志工到「友緣關懷據點」，向現場40位長者交通安全宣導，藉此提升用路安全意識，降低事故風險；長者反應熱烈，提問許多行人安全問題。

副所長詹金都宣導中提醒長者，清晨或天色昏暗外出時，務必穿著亮色衣物、配戴反光飾品或攜帶LED照明配件，增加能見度；過馬路或行走時，不僅要注意左右來車，更應預判車流動向，確保自身處於安全位置

長輩常以機車代步，副所長詹金都也說明，大型車的「視野死角」與「內輪差」是行車中潛藏的重大危險，尤其在轉彎時更容易發生意外，他提醒長者切勿誤以為大車駕駛一定能看見自己，並呼籲大家多利用大眾運輸工具，避免無照駕駛，確保行車安全。

現場開放長者提問，大家踴躍舉手發問，從行人過馬路的安全距離到機車行駛的正確位置，討論熱烈。

清水分局表示，交通安全需要大家共同遵守與關心，期盼透過此次宣導，讓長者們建立「自我防禦」的用路觀念，守護自身與家人的安全。

台中市清水警分局交通組與光華派出所副所長詹金都帶領員警與志工，到「友緣關懷據點」，向現場40位長者進行交通安全宣導，藉此提升用路安全意識，降低事故風險。圖／警方提供
台中市清水警分局交通組與光華派出所副所長詹金都帶領員警與志工，到「友緣關懷據點」，向現場40位長者進行交通安全宣導，藉此提升用路安全意識，降低事故風險。圖／警方提供
台中市清水警分局交通組與光華派出所副所長詹金都帶領員警與志工，到「友緣關懷據點」，向現場40位長者進行交通安全宣導，藉此提升用路安全意識，降低事故風險。圖／警方提供
台中市清水警分局交通組與光華派出所副所長詹金都帶領員警與志工，到「友緣關懷據點」，向現場40位長者進行交通安全宣導，藉此提升用路安全意識，降低事故風險。圖／警方提供

位置 行人

延伸閱讀

司機輾斃女大生…巨業僅願賠30萬 母出庭淚崩：女兒臉被壓到歪七扭八

9月1日起竹市標靶式科技執法遷至光復路、大雅路

台中驚傳死亡車禍！轎車衝撞行人「擋風玻璃碎裂」 7旬婦送醫搶救不治

行人正義台中半年抓3.6萬件 其中車闖紅燈2.7萬件

相關新聞

律師夜店酒醉咆哮、比警察中指 還嗆「我弄死你！」狼狽遭逮送辦

顏姓律師今凌晨赴台中西屯老虎城酒吧，酒後疑似和店家有糾紛被拒絕消費，警方獲報到場處理，顏情緒激動，不斷咆哮還揚言「我是律...

高雄林園大樓失火3死！管委會批：一樓全違建難逃生

高雄林園區中門路一處10樓建物今天清晨4時發生火警釀3人死亡，起火點一樓因有大量騎樓違建，堆置不少商家雜物，大樓主委痛批...

逾300年歷史台南元和宮 廟內百年文物神轎香爐遭竊損失難估計

創廟迄今已逾300年歷史的台南市北區元和宮百年古物包括繡布、香爐及神轎遭竊，廟方懷疑恐被轉手賣掉，將失竊文物照片放上網路...

高雄男當街暴打短褲妹還拉髮拖行網炸鍋 衝突起因曝光…女方不提告

27歲的郭姓男子昨天深夜當街暴打23歲顏姓女友，顏女跪地求饒郭男仍不罷手，過程被路人錄下後放上網路，引起網友熱議，高雄市...

宜蘭墜谷婦獲救3天後離奇燒死 高大成列10大重點供追查

宜蘭63歲婦人日前開車在北宜公路不慎墜谷，幸運獲救後3天，前晚竟在住家燒死。由於災場面積不大且火滅得很快，婦人為何沒有跑...

新北男突癲癇猛撞人行道 休旅車彈飛護欄被撞爛

新北市蘆洲區今天上午發生驚悚車禍，50歲李男開車上班途中行經蘆洲區中山一路時，疑因癲癇發作車輛失控自撞公園旁人行道護欄，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。