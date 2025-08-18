宣導行人安全 提醒長者穿亮色衣物、戴反光飾品

台灣邁入高齡化，長者的交通安全議題日益受到重視，台中市清水警分局交通組與光華派出所副所長詹金都昨帶領員警與志工到「友緣關懷據點」，向現場40位長者交通安全宣導，藉此提升用路安全意識，降低事故風險；長者反應熱烈，提問許多行人安全問題。

副所長詹金都宣導中提醒長者，清晨或天色昏暗外出時，務必穿著亮色衣物、配戴反光飾品或攜帶LED照明配件，增加能見度；過馬路或行走時，不僅要注意左右來車，更應預判車流動向，確保自身處於安全位置。

長輩常以機車代步，副所長詹金都也說明，大型車的「視野死角」與「內輪差」是行車中潛藏的重大危險，尤其在轉彎時更容易發生意外，他提醒長者切勿誤以為大車駕駛一定能看見自己，並呼籲大家多利用大眾運輸工具，避免無照駕駛，確保行車安全。

現場開放長者提問，大家踴躍舉手發問，從行人過馬路的安全距離到機車行駛的正確位置，討論熱烈。