YT網紅被檢舉鐵道放天燈挨罰 拍「道歉」影片示警

經營旅遊頻道的YouTuber「菜苔苔與菜生生」，1家4人到新北市十分放天燈，剪輯旅遊影片上傳網路後，被人檢舉進入鐵軌，收到4萬元罰單。兩人重回現場再拍「道歉」影片，提醒大家要小心，畫面可見不少遊客在軌道放天燈，成為今天網路話題。

「菜苔苔與菜生生」的道歉影片，標題為「對不起 我們錯了 去放天燈 被罰1萬元 反省中」，一開頭就說「很抱歉，我們做了不好的示範」，因為疏忽導致4人放天燈，共被鐵道局罰了4萬元，他們會反省，也希望放天燈的人也多多小心，不要觸法。

菜生生在道歉影片述說被罰的過程，指幾個月前帶家人到十分放天燈，並拍攝剪輯出旅遊影片。過了不久接到警方通知，要求接受訪談。一開始不知道發生什麼事，後來從員警口中，才知道是有人檢舉他們「站在鐵軌上面」。

菜生生說，當天他（業者）要家人們先在天燈寫字，再引導到鐵軌放天燈。要進鐵路時是要排隊的，因為人非常多，大家都在鐵路上放天燈。他會叫你把相機交給他，天燈放上去的時候幫忙照相，「就是有一套非常好的SOP」。

菜苔苔也說，那時候沒有想太多，因為大家的速度都很快，人又很多，所以就趕快配合就上去了。

菜生生表示，當地每1小時才有1班火車，火車要來時，現場會有一個吹哨人，叫大家離開鐵路，接著火車會以很慢的速度通過進站，然後又吹哨叫大家可以再回來放天燈，所以他一直以為「有跟當地的店家講好」。

菜生生說，政府一直大力宣導來放天燈，促進觀光，外國人、本國人都會來遊憩，這是一個非常特別的地方。國外媒體CNN等也有來報導，但遊客都不知道站在鐵路上面放天燈，其實根本是違法的。

蔡生生說，他願意支付罰款，但因為他們是旅遊頻道，所以也要告訴看觀眾，這裡有這樣的危機，只要在鐵路上打卡，不管是10秒、5秒，被人檢舉，最低就是罰1萬元。

鐵路警察局台北分局表示，鐵路法第57條第2項規定，「行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所」，民眾如有違法行為，會移請主管機關交通部鐵道局裁處，依法可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

今年1月間，有名30多歲菲律賓籍女遊客在十分鐵道旁，要拍攝與進站列車同框照片時，雙臂張開時遭列車碰撞，整個人跌落軌道區，所幸未被輾過，送醫後脫險。