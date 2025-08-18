酒後想散步回家 男子不慎跌臥農田旁警、消合力救援

台中大雅區黃姓男子昨天凌晨出外訪友聚餐酒後，想散步回家，一時腳步不穩跌臥農田旁，差點掉進農田，路人發現報案，大雅警分局馬岡派出所員警獲報後迅速到場，通知消隊隊協助送醫，男子才不致躺在農田過夜。

昨天凌晨2點30分，住在大雅區的49歲黃姓男子出外訪友聚餐酒後，趁著夜色微涼本想散步回家，一時腳步虛浮不慎跌臥農田旁，大雅警分局馬岡派出所警員余奕璁、警員盧秉承、實習生蔡恩平巡邏時接獲民眾報案，在大雅區民富街的一處田邊不知為何躺著一人。

員警到場後發現路倒民眾滿身酒味，數聲呼喚仍未獲回應，距離田邊約一公尺，在員警呼喚下男子終於甦醒，但仍意識模糊，無法自行站起，直到消防人員到場才稍清醒，並告訴員警自己的身分，他說與朋友飲酒後自想行回家，不知為何突然腦袋一片空白醒來時已經人躺在農田旁。

員警考量黃男身體狀況欠佳且走路左右搖晃不穩，協助救護人員攙扶他上救護車；馬岡派出所長郭忠儒表示，如在路上看見類似情況可先將路倒民眾帶至安全地方，再向警察報案，以免路倒民眾在警方未到達時，發生意外而造成遺憾事件。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康