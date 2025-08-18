「完蛋了家門口出車禍」畫面曝！ 高雄男撞車肇逃被查出酒駕

蔡姓男子今天凌晨3時30分駕車行經高市鼎貴路，逆向衝撞停騎樓的轎車，巨大聲響，驚擾住戶，一名電玩玩家打遊戲打到一半，突聽到「碰」一聲超長煞車聲，和隊友說「完蛋了，家門口出車禍」；蔡男闖禍後赤腳肇逃2、300公尺被逮還被測出酒駕。

三民二警分局調查，蔡姓男子（23歲）今天凌晨3時30分許駕車直行鼎貴路由北向南時，突然逆向衝撞對向停放在住家騎樓前的轎車，幸未波及其他人，巨大聲響驚醒住戶，但蔡男肇事後下車，未等警方前來調查，隨即赤腳拔腿落跑。

鼎金所員警獲報趕抵現場，在事發現場約2、300公尺處，逮捕蔡男，警方聞到蔡身上有濃厚酒味，經吹測，酒測值超過每公升0.5毫克，超過標準值。

從事服務業的蔡男聲稱，深夜在公司喝了2瓶啤酒就駕車返回住處，沒想到發生車禍；警詢後依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方初步研判蔡男駕車不依規定駛入來車道、肇事後未停留現場逕行離去，並有酒駕情形，分別依違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款，處以600元至1800元罰款，另第62條第1項處以1000元至3000元罰鍰；以及第35條1項1款處以3萬元至12萬元罰鍰，並當場移置保管該汽車及吊扣其駕駛執照1年至2年；肇責由交通大隊釐清。

