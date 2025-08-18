前女友不接電話竟拿MP5衝鋒槍欲理論 新店警急衝現場逮人
31歲陳男因與前女友發生爭吵，竟找來39歲潘姓友人開車至前女友住處欲理論，陳男還持MP5衝鋒槍下車，民眾見狀嚇壞報警。新店警獲報趕抵將車攔下並持槍喝令下車受檢，警方經查該槍為瓦斯BB槍，該址也非前女友住處，詢後將2人依社維法送辦。
新店警方今天凌晨3時許接獲報案，新店區安民街有2人拿著MP5長槍疑似尋仇。警方獲報不敢大意緊急趕抵，發現2人駕駛的白色轎車準備開車離去，警方立即擋住去路，並舉槍喝令2人下車受檢。
31歲陳男下車後交出MP5衝鋒槍，警方鑑定發現是無法擊發也無殺傷力的瓦斯BB槍。陳男向警方供稱因與前女友發生爭吵，隨後前女友就不接電話，他一時氣憤找來39歲潘姓友人開車至前女友住處欲理論，但卻找不到人。警方查詢後發現該址並無陳男前女友疑似找錯地址，詢後依社維法送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言