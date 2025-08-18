前女友不接電話竟拿MP5衝鋒槍欲理論 新店警急衝現場逮人

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

31歲陳男因與前女友發生爭吵，竟找來39歲潘姓友人開車至前女友住處欲理論，陳男還持MP5衝鋒槍下車，民眾見狀嚇壞報警。新店警獲報趕抵將車攔下並持槍喝令下車受檢，警方經查該槍為瓦斯BB槍，該址也非前女友住處，詢後將2人依社維法送辦。

新店警方今天凌晨3時許接獲報案，新店區安民街有2人拿著MP5長槍疑似尋仇。警方獲報不敢大意緊急趕抵，發現2人駕駛的白色轎車準備開車離去，警方立即擋住去路，並舉槍喝令2人下車受檢。

31歲陳男下車後交出MP5衝鋒槍，警方鑑定發現是無法擊發也無殺傷力的瓦斯BB槍。陳男向警方供稱因與前女友發生爭吵，隨後前女友就不接電話，他一時氣憤找來39歲潘姓友人開車至前女友住處欲理論，但卻找不到人。警方查詢後發現該址並無陳男前女友疑似找錯地址，詢後依社維法送辦。

陳男與潘男正要開車離去，被趕到警方攔下。記者黃子騰／翻攝
警方發現陳男所持的是瓦斯BB槍。記者黃子騰／翻攝
