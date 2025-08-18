前女友不接電話竟拿MP5衝鋒槍欲理論 新店警急衝現場逮人

31歲陳男因與前女友發生爭吵，竟找來39歲潘姓友人開車至前女友住處欲理論，陳男還持MP5衝鋒槍下車，民眾見狀嚇壞報警。新店警獲報趕抵將車攔下並持槍喝令下車受檢，警方經查該槍為瓦斯BB槍，該址也非前女友住處，詢後將2人依社維法送辦。

新店警方今天凌晨3時許接獲報案，新店區安民街有2人拿著MP5長槍疑似尋仇。警方獲報不敢大意緊急趕抵，發現2人駕駛的白色轎車準備開車離去，警方立即擋住去路，並舉槍喝令2人下車受檢。