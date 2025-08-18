墜谷婦人離奇燒死案疑點重重 地檢署將進行解剖釐清生前有無服藥

宜蘭63歲婦人開車在北宜公路不慎墜谷，幸運獲救後3天竟在住家客廳被燒成重傷，送醫不治，由於火災燒毀不到3坪面積且火滅得很快，婦人為何沒有逃跑？造成全身90%燒燙傷。檢察官會同法醫相驗，發現諸多疑點尚待釐清，決定近日擇期解剖，調查生前有無服藥。

三星鄉大洲一路一棟2層樓農舍於16日下午5時發生火警，王姓婦人的丈夫發現後衝進客廳救人，婦人被救出時已無心跳呼吸，當場進行CPR急救，救護車送醫後仍傷重不治；經查，王女竟是3天前，在颱風天開著賓士車前往北宜公路，不慎連人帶車墜落80公尺的婦人，墜谷幸運獲救，與丈夫相擁而泣，未料3天後逃不過，死於自家火警。

火調人員發現起火點是客廳沙發下方，面積不到3坪，火勢於消防局接獲報案及到場撲滅不到半小時，為何婦人沒有逃生跡象？現場也沒有發現油漬等揮發氣體、液體等促燃劑或可疑瓶罐，全案疑點重重。

死者的丈夫是宜蘭員山醫院院長，主治身心科，他在製作筆錄時表示，妻子的身體健康，但警方對此說法存疑，將進一步調閱相關病歷及查明是否有保險等細節。

據了解，婦人的丈夫姓呂，現年67歲，畢業於國防醫學院，原本是三軍總醫院北投分院院長，55歲退休後來到宜蘭，擔任員山醫院院長至今10餘年，夫妻都不是宜蘭人，一對子女都在美國，農舍透天厝只有兩人居住。

根據附近鄰居表示，他們平常與社區鄰里互動不多，尤其婦人個性比較孤僻，好一陣子沒看到她出門，包括未在農舍庭院走動，就連倒垃圾沒未她出來，不知道是不是生病了。