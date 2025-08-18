惡劣！租車業者偽造租約轉嫁罰單 規避430萬元通行費、罰單

國道公路警察局日前破獲國內首宗汽車租賃業者長期利用空白契約及冒用身分方式，偽造租車契約內容，並向主管機關申請移轉通行費及交通罰鍰至不知情民眾名下，初步估算已規避國道通行費約230萬元，撤銷罰單近200萬，情節惡劣。

汽車租賃業者長期利用空白契約及冒用身分方式，偽造租車契約內容，並向主管機關申請移轉通行費及交通罰鍰至不知情民眾名下。圖：讀者提供

國道警察表示，該局刑事警察大隊接獲高速公路局報案，經數月蒐證，見時機成熟，於上(7)月29日會同新北市海山警分局、汐止警分局與刑事警察局偵查第一大隊偵二隊兵分多路執行搜索行動，搜索對象包含涉案公司辦公處所、負責人與業務人員住所、不法集團藏匿地點等，總計查扣包含偽造、預簽租賃契約、被害人身分證影本、電腦主機、手機、本票、借據等關鍵證物，另查獲依托咪酯、愷他命、咖啡包等毒品，共計帶回14名涉案人員偵訊。

警方兵分多路執行搜索行動。圖：讀者提供

國道公路警察局長顏旺盛提醒，民眾切勿輕信他人之話術，避免在未審慎評估下簽署不明契約，以防身分資料遭不法利用，衍生法律責任或財務損失，本案所涉不法業者，該等行為嚴重破壞行政處分之正確性與民眾對政府機關之信賴基礎，警方將依偽造文書及詐欺得利等罪嫌移送偵辦，依法究辦，絕不寬貸。

