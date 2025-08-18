聽新聞
高雄男掃把暴打還當街「拉髮拖行」 23歲妹趴地狂求饒
高雄市27歲的郭姓男子和23歲的顏姓女友才剛交往，昨天深夜11時許，兩人用完餐後發生爭執，郭男在鳳山區瑞隆東路前拿掃把狂打人，顏女求饒郭男也不罷手，還變本加厲拉對方頭髮拖行，警方獲報後迅速到場，將郭男依妨害自由罪嫌函送高雄地檢察署偵辦；另依家庭暴力防制法進行通報。
網路社群今流傳一段影片，根據影片內容，一名身穿黑衣的男子在日本料理店前持掃把不斷追打女子，女方被打到跪地哀求，男方仍不罷手，甚至出手拉著女方長髮拖行，旁人要上前制止還被男子喝斥，網友看到影片後氣炸，質疑男方只敢對女方動手。
鳳山警分局證實，該影片為昨天發生的衝突，警方於昨晚11時32分許接獲通報，便派出員警前往排除糾紛。
警方表示，顏女（23歲）與剛認識郭男（27歲）因言語爭執發生糾紛發生拉扯，郭男持掃把揮擊女子，造成顏女左肩膀受傷，經員警通知119送往醫高雄國軍醫院治療無大礙。
目前警方已查緝郭男到案，因顏女不提傷害告訴，調查後將郭男依妨害自由罪嫌函送高雄地檢察署偵辦；另依家庭暴力防治法進行通報。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
