快訊

才剛交往…23歲妹遭27歲男友當街暴打、拉髮拖行 趴地狂求饒

林岱樺被挖祖墳式攻擊 綠憂脫黨危機...南台2都恐變天

又有颱風？熱帶擾動92W最快今生成颱風 預估路徑曝

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄男掃把暴打還當街「拉髮拖行」 23歲妹趴地狂求饒

聯合報／ 記者石秀華張議晨／高雄即時報導

高雄市27歲的郭姓男子和23歲的顏姓女友才剛交往，昨天深夜11時許，兩人用完餐後發生爭執，郭男在鳳山區瑞隆東路前拿掃把狂打人，顏女求饒郭男也不罷手，還變本加厲拉對方頭髮拖行，警方獲報後迅速到場，將郭男依妨害自由罪嫌函送高雄地檢察署偵辦；另依家庭暴力防制法進行通報。

網路社群今流傳一段影片，根據影片內容，一名身穿黑衣的男子在日本料理店前持掃把不斷追打女子，女方被打到跪地哀求，男方仍不罷手，甚至出手拉著女方長髮拖行，旁人要上前制止還被男子喝斥，網友看到影片後氣炸，質疑男方只敢對女方動手。

鳳山警分局證實，該影片為昨天發生的衝突，警方於昨晚11時32分許接獲通報，便派出員警前往排除糾紛。

警方表示，顏女（23歲）與剛認識郭男（27歲）因言語爭執發生糾紛發生拉扯，郭男持掃把揮擊女子，造成顏女左肩膀受傷，經員警通知119送往醫高雄國軍醫院治療無大礙。

目前警方已查緝郭男到案，因顏女不提傷害告訴，調查後將郭男依妨害自由罪嫌函送高雄地檢察署偵辦；另依家庭暴力防治法進行通報。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

郭姓男子當街拉著顏姓女子長髮拖行，還持掃把狂打女方。取自黑色豪門企業
郭姓男子當街拉著顏姓女子長髮拖行，還持掃把狂打女方。取自黑色豪門企業
郭姓男子當街拉著顏姓女子長髮拖行。取自黑色豪門企業
郭姓男子當街拉著顏姓女子長髮拖行。取自黑色豪門企業

影片 女友 衝突 家庭暴力

延伸閱讀

高雄大帝國舞廳淪毒窟 10幹部販毒判刑

前往柴山秘境看海出意外！高雄7旬翁騎不上陡坡 後座妻慘摔邊坡

高雄社福慈善總會攜手市府 助弱勢兒少安心向學

男神朴寶劍「零偽裝」現身台灣街頭 粉絲見一幕笑：小看高雄太陽了

相關新聞

高雄林園大樓失火住戶驚醒逃生 2樓屋主兒和2男女租客葬生火窟

高市林園區中門路一處10樓建物今天清晨4時14分許傳火警，火勢於半小時後撲滅，消防員進入火場，在2、3樓發現王姓屋主38...

高雄男掃把暴打還當街「拉髮拖行」 23歲妹趴地狂求饒

高雄市27歲的郭姓男子和23歲的顏姓女友才剛交往，昨天深夜11時許，兩人用完餐後發生爭執，郭男在鳳山區瑞隆東路前拿掃把狂...

深夜騎機車酒駕自撞 中市女騎士和男乘客都送命

台中市陳姓女子昨天晚上近11時酒後騎機車載一名林姓男子行經大里區中興路二段2-1號前時，疑因突然撞上路樹，兩人雖送醫急救...

疑恍神肇禍 苗栗銅鑼台72、客屬大橋路口休旅車撞中央分隔島

一輛休旅車昨天中午在苗栗縣銅鑼鄉台72線、縣道119甲線客屬大橋路口，突然偏移撞上中央分隔島，車內蕭姓父子受輕傷，駕駛指...

高雄林園10樓建物清晨火警 火勢撲滅驚見2男1女焦屍

高雄市林園區中門路一處10樓建物今天清晨4時16分許傳出火警，消防局出動16車36人前往出水撲滅，火熄滅後，進入火場，在...

拒絕復合！恐怖情人施暴 24歲的她差點失明

廿四歲李女因多次遭廿四歲鄭姓男友毆打，上月提分手，本月十二日晚間鄭男提復合遭拒涉嫌再度施暴，將李女打到左眼水晶體脫落，視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。