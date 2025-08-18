高雄林園大樓失火住戶驚醒逃生 2樓屋主兒和2男女租客葬生火窟
高市林園區中門路一處10樓建物今天清晨4時14分許傳火警，火勢於半小時後撲滅，消防員進入火場，在2、3樓發現王姓屋主38歲的兒子以及越南籍一男一女租客已成焦屍，2人身分待查；大樓莫名起火，3人無法及時逃出，是否有人為縱火或其他原因由警消釐清中。
位於高市林園區中門路的10樓大樓1樓今天清晨4時14分許傳出火煙，消防局出動16車36人搶救，抵達現場後，不少住戶從睡夢中驚醒逃出屋外，火煙向上竄燒至2、3樓，消防員約4時44分許撲滅火勢，進屋查看，赫見王姓屋主的兒子以及越南籍一男一女房客已成焦屍。
一名住在隔鄰棟的6F住戶，因患有帕金森氏症，行動不便，起火時，嚇得半死，逃出屋外後，仍心有餘悸；另有一名住2樓的移工剛好外出，幸運逃過一劫。
據了解，從事水電工作的房東71歲王姓老翁就住隔壁棟矮房，得知房屋起火趕赴現場，得知住3樓的長子沒從火場逃出，哀痛表示，長子住3樓，可能火警當下想逃往2樓才遇難；王翁指出，不知為何會失火。
大樓主委表示，當時看到一樓整個著火已燒到2樓，拿2個滅火器但都無法使用，因先前騎樓都被私人圍起來，管委會都認為影響逃生動線，一樓和後面鐵皮屋都是違建，已和市府檢舉很多次，都沒處理，大樓已和王姓屋主訴訟中。
有住戶表示，起火的大樓一樓原本經營賣冰品及烤布蕾和酒類等物，另有一樓經營早餐店，但沒有每天營業，大樓也有不少出租客。
有住戶透露，王姓老翁約10年前買下起火處的1到3樓，疑前房東已隔間出租，騎樓處封死當車庫用，且大樓無後門，全由一樓公梯進出，逃生大有問題。
早餐店林姓業者稱，昨晚待到清晨3時許，未發現異狀，林和王翁目前已被警方帶往派出所調查；起火原因由火調科調查中。
