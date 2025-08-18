快訊

才剛交往…23歲妹遭27歲男友當街暴打、拉髮拖行 趴地狂求饒

林岱樺被挖祖墳式攻擊 綠憂脫黨危機...南台2都恐變天

又有颱風？熱帶擾動92W最快今生成颱風 預估路徑曝

高雄林園大樓失火住戶驚醒逃生 2樓屋主兒和2男女租客葬生火窟

聯合報／ 記者石秀華王昭月／高雄即時報導

高市林園區中門路一處10樓建物今天清晨4時14分許傳火警，火勢於半小時後撲滅，消防員進入火場，在2、3樓發現王姓屋主38歲的兒子以及越南籍一男一女租客已成焦屍，2人身分待查；大樓莫名起火，3人無法及時逃出，是否有人為縱火或其他原因由警消釐清中。

位於高市林園區中門路的10樓大樓1樓今天清晨4時14分許傳出火煙，消防局出動16車36人搶救，抵達現場後，不少住戶從睡夢中驚醒逃出屋外，火煙向上竄燒至2、3樓，消防員約4時44分許撲滅火勢，進屋查看，赫見王姓屋主的兒子以及越南籍一男一女房客已成焦屍。

一名住在隔鄰棟的6F住戶，因患有帕金森氏症，行動不便，起火時，嚇得半死，逃出屋外後，仍心有餘悸；另有一名住2樓的移工剛好外出，幸運逃過一劫。

據了解，從事水電工作的房東71歲王姓老翁就住隔壁棟矮房，得知房屋起火趕赴現場，得知住3樓的長子沒從火場逃出，哀痛表示，長子住3樓，可能火警當下想逃往2樓才遇難；王翁指出，不知為何會失火。

大樓主委表示，當時看到一樓整個著火已燒到2樓，拿2個滅火器但都無法使用，因先前騎樓都被私人圍起來，管委會都認為影響逃生動線，一樓和後面鐵皮屋都是違建，已和市府檢舉很多次，都沒處理，大樓已和王姓屋主訴訟中。

有住戶表示，起火的大樓一樓原本經營賣冰品及烤布蕾和酒類等物，另有一樓經營早餐店，但沒有每天營業，大樓也有不少出租客。

有住戶透露，王姓老翁約10年前買下起火處的1到3樓，疑前房東已隔間出租，騎樓處封死當車庫用，且大樓無後門，全由一樓公梯進出，逃生大有問題。

早餐店林姓業者稱，昨晚待到清晨3時許，未發現異狀，林和王翁目前已被警方帶往派出所調查；起火原因由火調科調查中。

高市林園區中門路一處10樓建物今天清晨4時14分許傳火警，2樓屋主兒和2男女租客葬生火窟；一樓處堆放不少雜物 。記者王昭月／攝影
高市林園區中門路一處10樓建物今天清晨4時14分許傳火警，2樓屋主兒和2男女租客葬生火窟；一樓處堆放不少雜物 。記者王昭月／攝影
高市林園區中門路一處10樓建物今天清晨4時14分許傳火警，2樓屋主兒和2男女租客葬生火窟 。記者王昭月／攝影
高市林園區中門路一處10樓建物今天清晨4時14分許傳火警，2樓屋主兒和2男女租客葬生火窟 。記者王昭月／攝影
高市林園區中門路一處10樓建物今天清晨4時14分許傳火警，2樓屋主兒和2男女租客葬生火窟 ，後方窗戶被燻黑。記者王昭月／攝影
高市林園區中門路一處10樓建物今天清晨4時14分許傳火警，2樓屋主兒和2男女租客葬生火窟 ，後方窗戶被燻黑。記者王昭月／攝影
高市林園區中門路一處10樓建物今天清晨4時14分許傳火警，2樓屋主兒和2男女租客葬生火窟 ，警方拉封鎖線調查。記者王昭月／攝影
高市林園區中門路一處10樓建物今天清晨4時14分許傳火警，2樓屋主兒和2男女租客葬生火窟 ，警方拉封鎖線調查。記者王昭月／攝影
高市林園區中門路一處10樓建物今天清晨4時14分許傳火警，2樓屋主兒和2男女租客葬生火窟 。記者王昭月／攝影
高市林園區中門路一處10樓建物今天清晨4時14分許傳火警，2樓屋主兒和2男女租客葬生火窟 。記者王昭月／攝影
高市林園區中門路一處10樓建物今天清晨4時14分許傳火警，2樓屋主兒和2男女租客葬生火窟 。記者王昭月／攝影
高市林園區中門路一處10樓建物今天清晨4時14分許傳火警，2樓屋主兒和2男女租客葬生火窟 。記者王昭月／攝影
高市林園區中門路一處10樓建物今天清晨4時14分許傳火警，2樓屋主兒和2男女租客葬生火窟；一樓處堆放不少雜物 。記者王昭月／攝影
高市林園區中門路一處10樓建物今天清晨4時14分許傳火警，2樓屋主兒和2男女租客葬生火窟；一樓處堆放不少雜物 。記者王昭月／攝影

住戶 越南 移工 租客 火災 早餐店 消防員

延伸閱讀

高雄林園10樓建物清晨火警 火勢撲滅驚見2男1女焦屍

男神朴寶劍「零偽裝」現身台灣街頭 粉絲見一幕笑：小看高雄太陽了

聽到房間有爆炸聲！基隆女住戶開門見火煙急衝下樓 消防員進屋滅火

華人設計師王大仁家族 950萬購紐約華埠地標匯豐大樓

相關新聞

高雄林園大樓失火住戶驚醒逃生 2樓屋主兒和2男女租客葬生火窟

高市林園區中門路一處10樓建物今天清晨4時14分許傳火警，火勢於半小時後撲滅，消防員進入火場，在2、3樓發現王姓屋主38...

高雄男掃把暴打還當街「拉髮拖行」 23歲妹趴地狂求饒

高雄市27歲的郭姓男子和23歲的顏姓女友才剛交往，昨天深夜11時許，兩人用完餐後發生爭執，郭男在鳳山區瑞隆東路前拿掃把狂...

深夜騎機車酒駕自撞 中市女騎士和男乘客都送命

台中市陳姓女子昨天晚上近11時酒後騎機車載一名林姓男子行經大里區中興路二段2-1號前時，疑因突然撞上路樹，兩人雖送醫急救...

疑恍神肇禍 苗栗銅鑼台72、客屬大橋路口休旅車撞中央分隔島

一輛休旅車昨天中午在苗栗縣銅鑼鄉台72線、縣道119甲線客屬大橋路口，突然偏移撞上中央分隔島，車內蕭姓父子受輕傷，駕駛指...

高雄林園10樓建物清晨火警 火勢撲滅驚見2男1女焦屍

高雄市林園區中門路一處10樓建物今天清晨4時16分許傳出火警，消防局出動16車36人前往出水撲滅，火熄滅後，進入火場，在...

拒絕復合！恐怖情人施暴 24歲的她差點失明

廿四歲李女因多次遭廿四歲鄭姓男友毆打，上月提分手，本月十二日晚間鄭男提復合遭拒涉嫌再度施暴，將李女打到左眼水晶體脫落，視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。