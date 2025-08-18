快訊

深夜騎機車酒駕自撞 中市女騎士和男乘客都送命

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市陳姓女子昨天晚上近11時酒後騎機車載一名林姓男子行經大里區中興路二段2-1號前時，疑因突然撞上路樹，兩人雖送醫急救，但後來都宣告不治，肇事原因調查中。

據了解，陳姓女子（39歲）昨晚10時時58分騎機車搭載林姓男子（55歲）沿大里橋慢車道往大里市區方向行駛，肇事後兩人均倒地，一旁路樹有擦撞痕跡。陳女急救至凌晨零時46分宣告不治。林男則搶救到凌晨3時48分不治。至於兩人關係，陳女家人亦稱並不認識。

警方說，經報請檢察官抽血檢測，陳女酒測值超過標準值達每公升1.2毫克。若以一般人而言，已是嚴重酒醉狀態。因此依公共危險罪函送台中地檢署偵辦，另詳細肇事原因送交通警察大隊分析研判。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市陳姓女子昨天晚上近11時酒後騎機車載一名林姓男子行經大里區中興路二段2-1號前時，突然撞上路樹，兩人雖送醫急救，但後來都宣告不治。圖／民眾提供
路樹 抽血 酒駕 台中市

