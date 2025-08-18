聽新聞
0:00 / 0:00

拒絕復合！恐怖情人施暴 24歲的她差點失明

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導

中和警方至蘆洲區將鄭男拘提到案。記者黃子騰／翻攝
中和警方至蘆洲區將鄭男拘提到案。記者黃子騰／翻攝
廿四歲李女因多次遭廿四歲鄭姓男友毆打，上月提分手，本月十二日晚間鄭男提復合遭拒涉嫌再度施暴，將李女打到左眼水晶體脫落，視力受損；警方獲報協助李女聲請緊急保護令，期間鄭男持續打電話騷擾，被警方拘提到案後依家暴及重傷害罪嫌送辦，檢方訊後以三萬元交保。

據調查，鄭男與李女原是男女朋友，交往期間鄭時常對李女施暴，還開口借錢，李女上月中提出分手；但鄭男持續糾纏李女央求復合，曾在一天內撥打上百通電話，令李女不堪其擾，李女日前出國旅遊，鄭男還私下找鎖匠前往李女租屋處開門並拿走備份鑰匙，讓李女心生畏懼。

本月十二日晚間，鄭男再度前往李女位於新北市中和區的租屋處，向李女表示希望重修舊好，但李女堅拒復合，雙方發生激烈口角。鄭男一怒之下，不但砸牆亂摔東西，還出拳毆打李女後腦與左眼，李女當場眼睛受創血流如注，送醫後發現左眼眼球破裂水晶體脫落，經緊急手術後才保住眼睛，但視力嚴重受損。

李女十四日至警局提告，中和警方評估李女受暴情形，十五日協助李女向新北地方法院聲請核發緊急保護令，事後鄭男仍持續致電騷擾李女；中和警方十六日上午持拘票及搜索票，前往新北市蘆洲區將鄭男拘提到案，查扣鄭男手機，詢後依家庭暴力防治法及重傷害罪嫌移送新北地檢署，警方認為鄭男恐有再犯之虞，建請檢方羈押，但檢察官複訊後以三萬元交保。

家暴 保護令

延伸閱讀

恐怖情人！新北男求復合遭拒怒揮拳 妙齡女水晶體噴出險失明

秦揚驚傳突發「黑矇症」致右眼失明 醫曝3大高危險族群要注意

保護令屢失效 衛福部開放警方查社政系統、家暴電子監控政策方向不變

55歲秦楊「右眼突失明」今早就醫！　醫警告：再不治療恐中風

相關新聞

宜蘭婦人墜谷獲救 3天後在家燒死

宜蘭王姓婦人五天前開車在北宜公路墜谷幸運獲救，前天卻在家因火警身亡；起火點是面積不到三坪的沙發，未發現油漬等揮發氣、液體...

拒絕復合！恐怖情人施暴 24歲的她差點失明

廿四歲李女因多次遭廿四歲鄭姓男友毆打，上月提分手，本月十二日晚間鄭男提復合遭拒涉嫌再度施暴，將李女打到左眼水晶體脫落，視...

南三段斷魂 2登山老手失溫遇難

70歲陳姓登山客帶著8歲外孫，與詹姓女山友攀登「南三段」，途中遇楊柳颱風風雨受困失溫，僅孫子倖存。檢警與法醫昨天相驗死因...

6天2火警 北市雙子星大樓勒令停工、罰3萬元

台北車站旁正在新建中的雙子星大樓十六樓，六天前才發生火警竄黑色火煙，昨天又疑因未注意線材放置狀況，高溫焊液滴落再度燃燒竄...

隨地便溺挨罰 高畫質引熱議

1名男子日前在嘉義縣道163線旁下車，直接於排水溝小便，遭縣府監視器攝錄到便溺過程、車牌畫面，因而開單裁罰，在網路上傳開...

驚！當著警察面前扔未爆彈 雲林拾荒伯「驚險拋彈」嚇跑所有人

雲林縣莿桐鄉70多歲洪姓拾荒老翁日前拾獲2枚生鏽未爆彈，放在家中廢鐵堆中，今被鄰居發現冒出白煙趕緊報警，老翁一度拒檢，為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。