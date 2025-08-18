拒絕復合！恐怖情人施暴 24歲的她差點失明

中和警方至蘆洲區將鄭男拘提到案。記者黃子騰／翻攝 廿四歲李女因多次遭廿四歲鄭姓男友毆打，上月提分手，本月十二日晚間鄭男提復合遭拒涉嫌再度施暴，將李女打到左眼水晶體脫落，視力受損；警方獲報協助李女聲請緊急保護令，期間鄭男持續打電話騷擾，被警方拘提到案後依家暴及重傷害罪嫌送辦，檢方訊後以三萬元交保。

據調查，鄭男與李女原是男女朋友，交往期間鄭時常對李女施暴，還開口借錢，李女上月中提出分手；但鄭男持續糾纏李女央求復合，曾在一天內撥打上百通電話，令李女不堪其擾，李女日前出國旅遊，鄭男還私下找鎖匠前往李女租屋處開門並拿走備份鑰匙，讓李女心生畏懼。

本月十二日晚間，鄭男再度前往李女位於新北市中和區的租屋處，向李女表示希望重修舊好，但李女堅拒復合，雙方發生激烈口角。鄭男一怒之下，不但砸牆亂摔東西，還出拳毆打李女後腦與左眼，李女當場眼睛受創血流如注，送醫後發現左眼眼球破裂水晶體脫落，經緊急手術後才保住眼睛，但視力嚴重受損。

李女十四日至警局提告，中和警方評估李女受暴情形，十五日協助李女向新北地方法院聲請核發緊急保護令，事後鄭男仍持續致電騷擾李女；中和警方十六日上午持拘票及搜索票，前往新北市蘆洲區將鄭男拘提到案，查扣鄭男手機，詢後依家庭暴力防治法及重傷害罪嫌移送新北地檢署，警方認為鄭男恐有再犯之虞，建請檢方羈押，但檢察官複訊後以三萬元交保。