6天2火警 北市雙子星大樓勒令停工、罰3萬元

興建中的台北雙子星大樓，一周內兩度發生火警，北市府昨勒令停工。記者翁至成／翻攝

台北車站旁正在新建中的雙子星大樓十六樓，六天前才發生火警竄黑色火煙，昨天又疑因未注意線材放置狀況，高溫焊液滴落再度燃燒竄火，濃濃黑煙引發路過民眾圍觀。火勢經工人自行撲滅、無人受傷，但這是雙子星大樓一周內第二次發生火警，台北市建管處依法開罰三萬元，勒令停工，提出改善計畫後始得復工。

台北市警、消昨天下午三時五十六分獲報，位處重慶北路和鄭州路口的雙子星大樓工地發生火警，消防局出動廿二輛消防車、兩輛救護車和廿四人前往準備搶救，到場確認火勢在下午四時○六分由施工方自行撲滅，沒有出水，無人受傷送醫。

雙子星大樓工地本月十二日下午四時許，曾因燒損雜物及電線冒煙，燃燒面積約零點五平方公尺，被市府建管處依違反建築法開罰承造人一萬八千元，勞檢處當時要求承造單位說明起火原因，並研擬改善對策；沒想到五天後，同樓層又冒火煙，北市府建管處依違反建築法第六十三條並依第八十九條規定，裁罰承造人新台幣三萬元，並勒令停工，待提具改善計畫後始得復工。

據了解，兩次起火原因都相同，警、消研判都疑似高溫焊液滴落造成線圈燃燒。

台北雙子星大樓將成為台北車站新地標，建築本身為兩棟摩天大樓分別有七十層、五十三層，預計二○二七年完工。按建築物實際結構體計算將超越高雄八五大樓（三四七點五公尺）成為台灣第二高樓，僅次於台北一○一大樓。