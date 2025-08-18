隨地便溺挨罰 高畫質引熱議

1名男子日前在嘉義縣道163線旁下車，直接於排水溝小便，遭縣府監視器攝錄到便溺過程、車牌畫面，因而開單裁罰，在網路上傳開引發熱議「高畫質，連鳥都不放過！」嘉縣環保局表示，隨地便溺最高可處6千元罰鍰。

縣府為防範被亂丟垃圾破壞環境，去年於轄內交流道下、重要道路等特定地區，裝設科技執法太陽能監視器全天候24小時錄影蒐證，環保局表示，目前設有10套科技執法，經統計2024年取締2903件，今年截至7月1223件，累計4026件。

環保局指出，最常見拋棄一般廢棄物、丟煙蒂、隨地便溺、隨地吐痰或檳榔汙染地面，此次隨地便溺違規，目前以人工識別，透過專人監控及錄影進行搜證依法辦理。

1名網友近日在臉書貼出有人在路旁便溺，被環保局路口監視器拍下寄出的罰單，照片中男子站姿，在嘉163線與東西向快速道路間的排水溝疑便溺，一旁為他暫停的貨車；尤其罰單照片還特寫放大擷圖特定部位，網友直呼「高畫質，連鳥都不放過！」

環保局確認當事人違反廢棄物清理法第27條第7款「隨地便溺」，可開罰1200至6000元不等。