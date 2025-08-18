南三段斷魂 2登山老手失溫遇難

南三段驚傳山難事故，兩大一小三人因颱風受困可樂可樂安山，阿公和女山友死亡，8歲男童獲救。記者江良誠／翻攝 70歲陳姓登山客帶著8歲外孫，與詹姓女山友攀登「南三段」，途中遇楊柳颱風風雨受困失溫，僅孫子倖存。檢警與法醫昨天相驗死因為失溫導致心肺衰竭，死者家屬透露，死者兩人是登山同好，經驗豐富，行前有評估颱風動向，不料仍發生憾事。

據了解，陳翁是資深登山嚮導，快達成3輪百岳攀登，其8歲蔣姓外孫從小就跟著外公爬山，也已累積60座百岳；63歲詹女也是登山老手，登山經驗豐富，不僅完成2輪百岳，更是桃園市特種搜救大隊義消，多次參與山難救援。

他們3人計畫縱走南三段，8日自花蓮瑞穗林道出發，原訂昨天從南投信義東埔下山，不料12日行經可樂可樂安山時，遭遇楊柳颱風，雖紮營避難，但因風雨猛烈、帳篷破損漏水，3人受困失溫，男童前天用手機打112對外求援。

據協助救援人員轉述，男童冷靜求援，獨自上切到較高處，尋找手機訊號較好的地方打電話求救，通報位置後在原地等待，因而獲救，接觸到搜救人員後就帶他們前往外公和女山友所在地。

「她百岳都爬過兩輪了。」詹女家屬昨難過表示，她爬山至少有27年，因與陳都住桃園，常相約爬山，小朋友也跟他們爬過好幾次。此次行前有掌握颱風動向，但評估影響應不大，不料發生憾事。陳男家屬僅表示孩子飽受驚嚇，仍無法還原事發經過，希望給予休養空間。

桃園市消防局證實，女山友是消防局特種搜救大隊義消，具高山嚮導資格，多次參與救援，得知噩耗震驚。

由於此件山難由8歲男童報案，昨也引起山友圈討論，有人質疑留守人制度失靈。搜救人員透露，登山者與緊急聯絡人在12日紮營前有聯繫，但13日颱風過後失聯，留守人有向警方備案，但不確定是出事或僅山區通訊不好，不敢貿然通報搜救。