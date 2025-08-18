聽新聞
0:00 / 0:00

南三段斷魂 2登山老手失溫遇難

聯合報／ 記者賴香珊周嘉茹／連線報導

南三段驚傳山難事故，兩大一小三人因颱風受困可樂可樂安山，阿公和女山友死亡，8歲男童獲救。記者江良誠／翻攝
南三段驚傳山難事故，兩大一小三人因颱風受困可樂可樂安山，阿公和女山友死亡，8歲男童獲救。記者江良誠／翻攝
70歲陳姓登山客帶著8歲外孫，與詹姓女山友攀登「南三段」，途中遇楊柳颱風風雨受困失溫，僅孫子倖存。檢警與法醫昨天相驗死因為失溫導致心肺衰竭，死者家屬透露，死者兩人是登山同好，經驗豐富，行前有評估颱風動向，不料仍發生憾事。

據了解，陳翁是資深登山嚮導，快達成3輪百岳攀登，其8歲蔣姓外孫從小就跟著外公爬山，也已累積60座百岳；63歲詹女也是登山老手，登山經驗豐富，不僅完成2輪百岳，更是桃園市特種搜救大隊義消，多次參與山難救援。

他們3人計畫縱走南三段，8日自花蓮瑞穗林道出發，原訂昨天從南投信義東埔下山，不料12日行經可樂可樂安山時，遭遇楊柳颱風，雖紮營避難，但因風雨猛烈、帳篷破損漏水，3人受困失溫，男童前天用手機打112對外求援。

據協助救援人員轉述，男童冷靜求援，獨自上切到較高處，尋找手機訊號較好的地方打電話求救，通報位置後在原地等待，因而獲救，接觸到搜救人員後就帶他們前往外公和女山友所在地。

「她百岳都爬過兩輪了。」詹女家屬昨難過表示，她爬山至少有27年，因與陳都住桃園，常相約爬山，小朋友也跟他們爬過好幾次。此次行前有掌握颱風動向，但評估影響應不大，不料發生憾事。陳男家屬僅表示孩子飽受驚嚇，仍無法還原事發經過，希望給予休養空間。

桃園市消防局證實，女山友是消防局特種搜救大隊義消，具高山嚮導資格，多次參與救援，得知噩耗震驚。

由於此件山難由8歲男童報案，昨也引起山友圈討論，有人質疑留守人制度失靈。搜救人員透露，登山者與緊急聯絡人在12日紮營前有聯繫，但13日颱風過後失聯，留守人有向警方備案，但不確定是出事或僅山區通訊不好，不敢貿然通報搜救。

山難 山友 颱風

延伸閱讀

南三段2死山難由8歲童報案求援！山友圈質疑1機制失靈 搜救人員這樣說

南三段山難悲劇…女山友是特搜義消 桃市消防局證實：多次參與山難救援

行前有評估！2登山老手魂斷南三段 親友曝「她百岳都爬過兩輪」盼1事

外公帶孫攀南三段與女山友殞命 男童冷靜1舉動救了自己

相關新聞

前往柴山秘境看海出意外！高雄7旬翁騎不上陡坡 後座妻慘摔邊坡

高雄70歲丁姓老翁今下午4時許載著65歲吳姓妻子，要前往柴山漁港秘境途中，疑似因路面陡峭機車馬力不足，吳女不慎摔落邊坡，...

嘉縣八旬夫婦暴斃家中 村長曝妻失智尪不離不棄…疑是老人照顧老人悲劇

今天下午嘉義縣消防局接獲報案，六腳鄉一處民宅需要緊急救護，消防救護人員到場先後發現一對八旬老夫婦暴斃於屋內，警方初步調查...

驚！當著警察面前扔未爆彈 雲林拾荒伯「驚險拋彈」嚇跑所有人

雲林縣莿桐鄉70多歲洪姓拾荒老翁日前拾獲2枚生鏽未爆彈，放在家中廢鐵堆中，今被鄰居發現冒出白煙趕緊報警，老翁一度拒檢，為...

影／失控狂嘯「持菜刀砍車」 彰化員林怪客落網…非首次犯案

彰化縣員林市南昌路、中正路一帶今天中午有1名男子騎腳踏車逆向，持菜刀沿路砍汽機車的後照鏡，相當駭人，警方獲報後，已在傍晚...

南三段斷魂 2登山老手失溫遇難

70歲陳姓登山客帶著8歲外孫，與詹姓女山友攀登「南三段」，途中遇楊柳颱風風雨受困失溫，僅孫子倖存。檢警與法醫昨天相驗死因...

隨地便溺挨罰 高畫質引熱議

1名男子日前在嘉義縣道163線旁下車，直接於排水溝小便，遭縣府監視器攝錄到便溺過程、車牌畫面，因而開單裁罰，在網路上傳開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。